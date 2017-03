Ministro: No hay un día que no estemos atendiendo al pueblo

ND / 25 mar 2017.- El ministro para la Pesca y Acuicultura, Gilberto Pinto Blanco, aseguró que el Gobierno Nacional continuará desplegado en todo el país atendiendo las necesidades del pueblo. Aseveró que “estamos venciendo la guerra económica” tras un año 2016 “muy difícil”.

Así lo dijo este sábado durante un contacto con VTV desde La Silsa, en la parroquia Sucre.

“Hoy en este sábado de Clap pesquero, sábado de amor (…) le traemos el pescado fresquito para la mesa de todos los venezolanos (…) Acá se nos hincha el corazón de alegría cuando vemos que le tenemos disponible al pueblo sardina, la sardina bonita; acá tenemos el cataco, el cataco fresquito; por acá tenemos la tonquincha; por acá tenemos la cojinúa; por acá tenemos el roncador (…) pero por acá también tenemos el tiburón, para que te muerda, Julio Borges, para que no te equivoques con la revolución bolivariana”, resaltó.

Pinto Blanco comentó que desde el inicio de “la caravana de la sardina hemos atendido a 1.500 familias en todo el territorio nacional, le hemos dado la vuelta a Venezuela dos veces”.

“Aquí está la revolución, aquí está el comandante Chávez de la mano con los pescadores artesanales para la seguridad alimentaria, combatir la guerra económica, seguir avanzando en la construcción del socialismo y la capacidad de respuesta del Gobierno bolivariano. Seguiremos las 24 horas, los siete días de la semana y los 365 días del año atendiendo a nuestro pueblo. No hay un día, no hay una semana, no hay un mes donde no estemos desplegados en los 24 estados”, enfatizó.

Agregó: “Vamos por el camino de Chávez, estamos aferrados a los programas sociales, a la protección del pueblo, a la protección de la familia junto al presidente Nicolás Maduro”.

