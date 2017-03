Pedro Carreño: Ningún partido ha validado

ND / 26 mar 2017.- Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, aseveró que “ningún partido ha validado”, pues no son las organizaciones políticas las que dicen si lograron el porcentaje requerido o no.

En declaraciones que recoge Diario de Los Andes, insistió en que “no son los partidos los que dicen si lograron o no la validación, y la norma establece que para darle cumplimiento al principio de la prohibición de doble militancia hay que darle revisión a lo consignado. Pudiera ser que una persona firmó por AD, Copei, PJ o VP. ¿Cuál vale? La última. Puede que haya menores de edad, muertos, no inscritos en el CNE, tú sabes que ellos meten todo eso”.

“Piensa mal y acertarás. Me pregunto: ¿Será que ellos están preparando el terreno para generar un caos en el país para cuando el CNE les anuncie que no validaron?”, manifestó.

Resaltó que “la supuesta mayoría de la oposición” no pudo recoger ni el 0,5% en 12 estados. “Ahora andan con una lloradera diciendo que el proceso es inconstitucional. Que no sean vagos y se pongan a trabajar”.

