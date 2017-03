Paparoni: O Faría nos mintió ayer o están cometiendo un delito cambiario

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 16 mar 2017.- El diputado de la MUD, Carlos Paparoni, precisó este jueves que el ministro Jesús Faría deberá explicar por qué se estarían importando las cajas de los Clap a tasa Dicom y no a dólar protegido, como establece la resolución cambiaria número 35.

“Lamentablemente en este país pareciera que el que un ministro diga mentiras no es delito. Debería ser un delito”, manifestó Paparoni en entrevista para el programa Primera Página, que transmite Globovisión.

El parlamentario instó al ministro Jesús Faría a leerse el convenio cambiario número 35, que salió justamente del Banco Central de Venezuela, el cual en su artículo 2 dice que los dólares que se aprueban para la compra de alimentos y medicinas, en este caso de las cajas Clap, que son aprobados a la Corporación Casa, se efectuará al tipo de cambio de venta establecido en 10 bolívares por dólar.

“El ministro Jesús Faría tiene que tomar la decisión de qué fue lo que hizo. O nos mintió a todos los venezolanos al decir que se compra a 700 bolívares por dólar o sencillamente están cometiendo un delito cambiario al ni siquiera seguir las propias reglas que de ellos han emanado”, sostuvo el legislador.

Paparoni aseguró además que “hoy el 90.2% de los alimentos que distribuye el gobierno son importados”.

“Todas las cajas Clap, todas sin excepción, se están empaquetando en México y en Panamá primordialmente, y algunas en Colombia y Brasil. Hoy un año después de que ellos nos dijeron que los Clap eran la solución a la crisis venezolana nosotros identificamos que no son comités, porque son 4 personas en una oficina los que deciden lo que se compra y hacia dónde se distribuye; no son locales, porque todas las cajas Clap se están empaquetando en Panamá y en México; no son de abastecimiento, porque solo el 0.9% de los venezolanos dice que su principal fuente de alimentación son las cajas Clap y no son de producción, porque en esas cajas no existe ni un solo producto que sea hecho en Venezuela”, enfatizó.

Finalmente, Paparoni dijo que espera que el ministro Faría explique en ese mismo canal (Globovisión) lo que dijo ayer.

Etiquetas: cajas Clap | Carlos Paparoni | Jesús Faría