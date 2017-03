Paparoni: El problema del Gobierno no es la Carta Democrática sino la región exigiendo elecciones

ND / 29 mar 2017.- El diputado Carlos Paparoni se refirió a la situación vivida este martes cuando un grupo de parlamentarios intentó llegar a la tarima de la marcha oficialista. Dijo que los líderes del chavismo no quisieron “darles la cara”.

Así lo comentó este miércoles en el programa radial de César Miguel Rondón por Circuito Éxitos.

Indicó que lo único que querían era decir que los venezolanos desean elecciones, “fuimos repelidos, fuimos atacados por el cordón de la Guardia Nacional y por algunos escoltas de Casa Militar, del Vicepresidente de la República y no se nos permitió llegar (a la tarima)”.

“Mientras existía un Diosdado Cabello, mientras existía un Tareck el Aissami hablando muy duro dentro de una tarima, se negaban a bajar y darnos la cara ahí mismo (…) Nosotros fuimos allá a darles la cara (…pero) la respuesta es esa, la de los cobardes”, manifestó Paparoni.

Por otra parte, señaló que “hoy quizás el mayor problema no es lo que estamos nosotros haciendo en la AN, o nuestra inmunidad o si hay conspiraciones, las cuales ellos se inventan a cada rato. Hoy el principal problema del Gobierno Nacional es que por su modelo, por su desorden, no tiene suficientes recursos, nadie le quiere prestar dinero (…) el problema del Gobierno Nacional con la Carta Democrática Interamericana no es que venga la invasión, todo lo que ellos están promoviendo, el problema es que toda Latinoamérica, toda Suramérica, prácticamente todo el continente está levantando la voz pidiendo que nosotros tengamos elecciones. Esas son las dos cosas centrales”.

“Estamos dando lo mejor de nosotros, estamos haciendo todos los sacrificios (…) Venezuela tiene muchísimo por delante y vale la pena cualquier lucha para rescatarla. Este país es de todos y tenemos que construirlo entre todos (…) La lucha es difícil, es complicada, pero tenemos que seguir avanzando (…) Entre todos podemos cambiar este país”, finalizó.

