Panorama: Presidenciales encienden “la mecha” en la MUD

ND / 23 mar 2017.- Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática encendieron “la mecha” en la Mesa de la Unidad Democrática con su propuesta de incluir en las primarias para gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales, las presidenciales. En esta carrera ya están Leopoldo López, Henrique Capriles y Henry Ramos Allup, y podrían sumarse el gobernador de Lara, Henri Falcón (Avanzada Progresista) y la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado.

Como recuerda Panorama, ya Capriles y López, pasaron por esta prueba en 2012 para enfrentar al fallecido presidente Hugo Chávez en las presidenciales. Ak final, el coordinador de la tolda naranja terminó apoyando al Gobernador de Miranda.

Este escenario que se está viviendo en la oposición, para algunos analistas políticos como Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, ha puesto “interesante el ambiente político venezolano. Ya tenemos como cuatro candidatos presidenciales opositores. Lo que no tenemos son elecciones”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Para José Antonio Gil Yépez, presidente de la Asociación Civil Centro Democracia, para dar este paso “es importante que pueda mostrar buenos candidatos de los diferentes partidos y que se planteen primarias para escogerlo”.

Yépez Gil, quien también es director de la empresa Datanálisis, aconsejó que las principales condiciones que debe tener el candidato “es ser una persona que busque el acercamiento de todos los venezolanos, y que se plantee como gobernante para todos los venezolanos y no un gobernante que de ninguna manera plantee la exclusión de nadie”.

“Se ha acusado al chavismo de ser excluyente de promotor de las distancias sociales, del odio de clases, la MUD no puede caer en lo mismo, porque lo peor que le ha podido pasar a Venezuela es haber caído en el divisionismo que planteó Chávez”, señaló.

Víctor Bolívar, analista electoral, no comparte la propuesta de las presidenciales, pues “esas elecciones están previstas para el año que viene. En el país hay cosas más importantes como lo es la alteración del orden constitucional que una candidatura”.

“La oposición no puede estar pegando un salto de aquí al año que viene porque sería pegar un salto al vacío, éso no es lo que está esperando el pueblo (…) sino que le resuelvan el tema económico y otros aspectos que no se pueden dejar de lado por unas ansías y apetencias (…)”, señaló Bolívar.

El historiador Agustín Blanco Muñoz, sostiene que “hablar de presidenciales se presta para todas las locuras de los políticos que no tienen conciencia de lo que se está viviendo en el país”.

“Al pueblo no le interesa, en estos momentos, los discursos de los políticos. Ya la gente no tiene credibilidad de lo que digan del lado del Gobierno y de la oposición”, apuntó.

