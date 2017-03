Padre Ugalde: Hay un liderazgo político desgastado

Yalezsa Zavala / 24 mar 2017.- El padre Luis Ugalde precisó que en estos momentos los venezolanos están “más exigentes que nunca” en cuando a la necesidad de un liderazgo político que ayude al país a salir de la crisis.

“El malestar está, pero se encuentra diluido en la población y por eso requiere cierta conducción. La gente no es suicida, no irán como locos sin saber a dónde se conducen”, manifestó Ugalde en rueda de prensa.

Y siguió: “Mientras están en una cola, a muchos les preguntan: ‘¿por qué no hacen nada?’; pero ellos responden: ‘¿qué quieres que yo haga?’. Individualmente la gente no tiene poder, no se arriesgan si no ven salida. De allí es que vienen los liderazgos. En cuanto más necesidad tengo, más pienso y exijo”.

Para el Padre “la población está más exigente que nunca en cuanto al liderazgo político, ya sea del gobierno o de la oposición, porque estamos con el agua al cuello”.

“En este momento hay un liderazgo político desgastado y hay otros que no acaban de engancharse con las necesidades concretas de la gente”, sostuvo.

Ugalde aseguró que lo que necesitan los venezolanos es una “buena brújula”. “La necesidad en Venezuela se va a imponer. No hay más remedio que entenderse”, concluyó.

Con información del diario La Verdad

Etiquetas: crisis | liderazgo político | padre Luis Ugalde