Pacientes se encadenaron en la Francisco de Miranda por escasez de medicamentos

Yalezsa Zavala / foto Twitter: @codevida / 22 mar 2017.- Un grupo de pacientes y representantes de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) se encadenaron este miércoles en la avenida Francisco de Miranda, frente a la Farmacia de Alto Costo del IVSS, en Los Ruices, para protestar por la falta de medicamentos. Así lo reseñó El Nacional.

Pacientes con enfermedades crónicas como cáncer, reumatismo y trasplantados llevan pancartas alusivas a la escasez de medicamentos que existe en el país y exigen respeto a su derecho a la salud.

Mildred Rodríguez, una paciente con cáncer de mama, dijo que no está pidiendo limosna sino respeto a sus derechos constitucionales.

“Además de que no tengo mis medicamentos, también sufro la crisis porque no consigo medicinas ni los pañales de mi madre”, manifestó.

Rodríguez responsabilizó al presidente Nicolás Maduro si algo le sucede por no conseguir los medicamentos para su enfermedad. “La última decisión del mamarracho que está en la presidencia es que las medicinas se entreguen a los Clap. Pues no, yo no estoy dispuesta a que me arrodillen para mantener mi salud. Si algo me sucede será culpa del régimen”, sostuvo.

Los manifestantes exigen que el director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Carlos Rotondaro, haga acto de presencia.

Etiquetas: Codevida | protesta