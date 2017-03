OVP a Iris Varela: Explique la indiferencia que mantuvo durante años ante denuncias de desaparición de presos en la PGV

ND / 16 mar 2017.- El Observatorio Venezolano de Prisiones, publicó un comunicado este jueves donde responsabiliza al gobierno nacional de las desapariciones forzadas en la Penitenciaria General de Venezuela, luego de que se hallaran restos humanos de, al menos, 14 personas.“El Estado por mandato constitucional es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. No puede pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos. Se debe investigar responsabilidad de funcionarios. No olvidemos las reiteradas denuncias de graves abusos contra los internos en esa cárcel y en otras del país por parte de funcionarios Penitenciarios. Durante años organizaciones de derechos humanos, familiares e internos vienen denunciando malos tratos, torturas y hasta ejecuciones”, dice el texto.

En el comunicado también exigen a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, “explique al país la indiferencia que mantuvo durante años ante las reiteradas denuncias de la desaparición de presos en la PGV y las informaciones sobre posible existencia de fosas comunes”.

OVP exhorta “al Defensor del Pueblo a adoptar una posición firme frente a la grave crisis penitenciaria. Hoy el país está conmovido por la fosa común encontrada en la PGV pero no debemos olvidar que semanalmente hay asesinatos de privados de libertad en cárceles así como retenes policiales sin que el Estado demuestre voluntad de enfrentar estructuralmente esta problemática”.

Etiquetas: desaparición forzada | Iris Varela | OVP | PGV