Otto Reich: Trump está muy preocupado por Venezuela

ND / 16 mar 2017.- El ex sub secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Otto Reich, dijo este jueves que el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, está “muy preocupado” por Venezuela. Durante su participación en calidad de presidente de su consultora Otto Reich Associates LLC, en Panamá, agregó que “así se lo ha manifestado a colegas latinoamericanos con los que ha conversado”.

Reich, quien fue embajador de EE.UU. en Venezuela entre 1986 y 1989, dijo que cree que Trump “va a buscar alguna manera de apoyar a la oposición pacífica de Venezuela, porque el ‘statu quo’ es inaceptable” en ese país, donde el Gobierno de Nicolás Maduro “está recrudeciendo la represión” y los “niños mueren en los hospitales por falta de medicinas”.

“Algo hay que hacer para llevar algún tipo de cambio en Venezuela”, añadió Reich, que matizó que la Administración de Trump solo tiene “50 días, nombrando muy pocos funcionarios” y por eso es “muy difícil predecir” sus pasos en muchos temas.

Sobre la relación entre Trump y Panamá, dijo que son pacíficas y prósperas, por lo que el país centroamericano no tiene nada que temer frente al gobierno de Donald Trump.

Argumentó, entre otros asuntos, que Panamá y EE.UU. tienen en vigor un tratado de libre comercio bilateral, que es el formato que gusta al presidente estadounidense.

El foro en el que intervino Reich fue organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) cuyo presidente, Jorge García, comentó que el evento sirvió para evaluar qué puede hacer América Latina en general, y en particular Panamá, para trabajar de manera efectiva con la administración de Trump.

“Estados Unidos es uno de los principales socios de negocios de nuestro país, por lo que aprovechar las oportunidades de negocio frente a una nueva administración gubernamental es muy importante”, expresó.

Con información de EFE

vaya al foro

Etiquetas: Otto Reich | Panamá | Trump | Venezuela