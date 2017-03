Oswaldo Guillén: Ni que venga Marcos Pérez Jiménez seré parte de un Clásico para Venezuela

NoticiaAlDía / 24 mar 2017.- Oswaldo Guillén, el único manager latinoamericano que ha conquistado una Serie Mundial, pidió públicamente que no comparen a Omar Vizquel con su trayectoria, a raíz de la eliminación de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, y defendió a quienes formaron la Vinotinto en ese torneo, alegando que la presión de sentirse obligados a ser campeones les costó equilibrio, enfoque y, finalmente, su permanencia en el torneo.

El extorpedero mirandino, que pasa la mayor parte del año en Estados Unidos, donde vive y trabaja, ofreció una larga entrevista a Miami Diario y desbrozó lo que vio “desde la barrera”, admitiendo que la distancia le obliga a solamente dar una opinión.

“Hablar de Venezuela es una responsabilidad, porque como yo supuestamente iba a ser el manager del equipo y no pasó”, recordó Guillén. “Entonces, lo que diga, la gente lo puede mal interpretar. Pero el equipo se preparó bien, para mí fueron los peloteros que debían ir, creo que Venezuela era mejor de lo que la opinión pública allá dio a entender”.

“Personalmente, y viendo los toros desde la barrera, se debe a la presión que tenían o que le hemos puesto al equipo venezolano, que es una obligación ganar”, prosiguió. “Ellos pensaban que si no ganaban los iban a odiar. Aunado a esto, hubo otro gran problema: los peloteros creían que iban a ser los salvadores de nuestro país y no se dieron cuenta de que, a lo mejor si ganaban, iban a darnos una alegría, pero el país iba a seguir con los mismos problemas del día a día”.

Guillén habló largamente con el periodista Rober Escobar Meneses. Tocó varios puntos sobre el Clásico Mundial, su actual trabajo como analista de ESPN Deportes, su papel como asesor de los Pericos de Puebla en la pelota mexicana.

El entrevistador le interrogó sobre Vizquel, a propósito de que era su primera responsabilidad a tiempo completo como estratega.

“No puedo decir si dirigió bien o mal, él es un íntimo amigo mío”, advirtió. “Solo puedo acotar que ya se está dando cuenta de la diferencia que hay entre ser coach, pelotero y manager. Debe haber aprendido que no es fácil. Ahora, lo que no vi fue que asumiera una responsabilidad total a la hora de la eliminación, pero cada quien tiene su manera de pensar.

Pidió a continuación que cesen los contrastes que han hecho entre ambos.

“Voy a decir algo por primera vez, porque estoy cansado de las comparaciones”, comenzó su argumentación. “Creo que soy el mejor manager que ha dado Venezuela, y no porque fui campeón de la Serie Mundial. Pienso que a nivel de managers en Venezuela, si hay alguien que sabe de pelota, ese soy yo. El trabajo que hizo Omar unos lo verán de una manera y otros de otra. Ahora, es injusto que siempre nos comparen. Es como si a mí me compararan con Vizquel en el shortstop, porque él fue mejor”.

Reiteró su renuncia definitiva a dirigir la Selección Nacional en un futuro.

“No, jamás seré parte de un Clásico para Venezuela, en ningún rol, ni que venga (el dictador Marcos) Pérez Jiménez y se monte de nuevo en el poder”, enfatizó. “No porque no quiero, ni porque no quiero a mi país, sino porque me respeto y a mí me faltaron el respeto al tratarme como un cero a la izquierda, como a un animal que no sabía nada de pelota; entonces, como me respeto y creo que sé bastante de pelota, no me interesaría pasar momentos desagradables con Venezuela. Lo quise hacer en su momento, pero después de que pasó lo que pasó, ya no creo que vaya a suceder.

Guillén fue el primer candidato para tener las riendas de la Vinotinto en 2017, pero fue dejado a un costado en febrero del año pasado, luego de que casi se hubiera cerrado el acuerdo oficial para su designación.

Etiquetas: clásico | Omar Vizquel | Oswaldo Guillén