Un factor externo podría ser el contrapeso que inclinaría la balanza sobre la permanencia o estampida de la mentada Revolución. Agente que tiene nombre, historia y muchos apellidos. La Guyana Esequiba, ExxonMobil, Tillerson (ex presidente de la gigante petrolera ahora Secretario de Estado de US), y la dupla Almagro-Trump…

Revisemos la historia. Desde la célula real de la Capitanía General de Venezuela de 1777, nuestro país posee cómo frontera Este, la línea media del río Esequibo. El principio Uti possidetis iure (como poseías, seguirás poseyendo), sentencia que nuestro territorio es aquél que poseíamos antes de nuestra independencia en 1810. En 1824 Gran Bretaña recibe la Guyana Esequiba de manos de Dinamarca, reconociendo el río Esequibo como límite occidental. Pero atraída por las riquezas auríferas de la región, hacia 1870 propuso la llamada Línea Schomburgk que llegaba hasta las cercanías de Upata….Guzmán Blanco ordena a Alejo Fortique, Ministro de asuntos Exteriores, romper relaciones con Gran Bretaña y surge El Laudo Arbitral de París del 3/10/1899, como resultado del Tratado de Washington del 2/2/1897, en el cual EEUU -por Venezuela- (¿?) y el Reino Unido, iban a arbitraje. El tribunal quedó constituido por dos árbitros norteamericanos (Russel, Brewer), dos británicos (Collins, Fuller) y el juez arbitral ruso, Fiodoro Martens (profesor de Oxford, amigo de la Reina Isabel de Inglaterra). Venezuela sólo contó con un abogado de Nueva York, Severo Mallet-Prevost.

El dictamen favoreció al Reino Unido adjudicándole 159.500 km² al oeste del río Esequibo, aunque no las bocas del río Orinoco. Una componenda política denunciada en memorando póstumo por Severo Mallet-Prevost (1948). Venezuela protestó el laudo, y no fue hasta 1962 (Rómulo Betancourt/ Marcos Falcón Briceño), cuando logró ante la ONU poner en tela de juicio su validez. Este evento conllevó la firma del Acuerdo de Ginebra, el 17/02/1966 (Leoni). Luego se firma el Protocolo de Puerto España en 1970, que suspende por 12 años las conversaciones sobre el conflicto limítrofe…En 2004 Fidel Castro-promotor la candidatura del expresidente de Costa Rica a la SG de la OEA- pide a Chávez apoyar esa opción con los votos del Caricom (que apoyan a Guyana en la disputa territorial). Castro convenció a Chávez de bajar la guardia a fin de inclinar el voto de esas naciones en favor de Miguel Ángel Rodríguez y después de José Miguel Insulza. Para facilitar el plan, el presidente Chávez se trasladó a Georgetown, y anunció que Venezuela no se opondría más a las inversiones extranjeras en la zona en reclamación –sic-.

Tillerson ex Presidente de Exxon (2006-2016), hoy Secretario de Estado del gobierno de Trump, lideró la expansión de Exxon en Rusia. Desde finales de los 90 cerró acuerdos de prospección en el Pacífico Norte, el Mar Negro y el Ártico. Tillerson es reconocido como el americano que “ha compartido más tiempo y conversaciones con Vladimir Putin a excepción de Henry Kissinger”. Es amigo [Tillerson] de Igor Sechin, líder del grupo Siloviki -relacionado con la seguridad militar del Kremlin-“la segunda persona más poderosa de Rusia”. ExxonMobil-vale acotar-reclamó US$10.000 millones a Venezuela como compensación al cambio de régimen de regalías de Chávez, siendo que en medio de acusaciones “imperialistas”, cerraron un acuerdo por US$1.600 millones. Pero en Mayo de 2015, Exxon-Mobil anuncia el hallazgo de un pozo petrolero con crudo de gran calidad a 200 kilómetros de la costa de Guyana. Y Tillerson dijo: “Estamos todos de acuerdo en el desastre que ha sucedido en Venezuela, por un gobierno incompetente y disfuncional, primero con Hugo Chávez y ahora con su sucesor, Nicolás Maduro” (Web Latin America Goes Global), llamando a una “transición negociada al orden democrático”.

Rex Tillerson aseguró que el hallazgo hecho en el bloque Liza 2 de Guyana, “es el equivalente a 1.400 bloques del Golfo de México” (Forbes); la segunda mayor área del mundo con petróleo sin explorar. Nicolás Maduro entra en guerra de micrófonos con su homólogo Guyanés, David Granger, calificando de “vomitivas” sus declaraciones; acusando al Gobierno de EE.UU y a Exxon Mobil de atizar las diferencias. Recordó que la petrolera explota recursos en territorio en disputa (autorizado por Granger y habilitado por Chávez 2004)-a pesar de estar prohibido, y decreta una ampliación del territorio venezolano en Zonas Operativas de Defensa Integral que incluye al territorio marítimo del Esequibo (Decreto 1.787 del 26/05/2015 GO 40.669, ampliado por Decreto 1.850, aprobado por la AN el 06/07/15).

La disputa sobre Esequibo reabre las venas de una Venezuela despojada…El hoy Secretario de Estado, Tillerson, no olvida sus cuentas por cobrar. ¿Se hará Maduro de ceguera voluntaria con la prospección de ExxonMobil en Zona Esequiba en reclamo o apelará al clásico guion de héroe nacionalista? Un episodio de historias por venir que pueden marcar la diferencia entre estar o marchar, donde la CDI de la OEA, el Sr. Almagro y el aprendiz, serán catalizadores, y los venezolanos tendremos que observar muy bien de qué lado colocarnos, porque lo que no cabe duda, es que El Esequibo, ¡es nuestro!

