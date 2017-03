Omar González: Validación podría terminar en otra frustración para los venezolanos

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 14 mar 2017.- El diputado de la MUD y dirigente de Vente Venezuela, Omar González, reiteró este martes el rechazo de su partido de participar en el proceso de validación de organizaciones políticas por considerarlo una “trampa” del gobierno.

“Vente Venezuela no participa porque es una forma de mentirle al pueblo venezolano (…) El proceso de validación podría terminar en otra frustración para los venezolanos”, manifestó González en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

Para González “los dirigentes nacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados están pidiendo la intervención del Tribunal Supremo de Justicia para que, en su momento, probablemente, como instrumento del gobierno, terminen por anular todo ese esfuerzo extraordinario que están haciendo los partidos y el pueblo venezolano”.

“Es jugarreta, una trampa del gobierno (…) que lo que trata es de dilatar el proceso de consulta al pueblo venezolano parta que se exprese, no en las regionales, sino en el verdadero objetivo del pueblo venezolano que es salir de esta pesadilla”.

Finalmente, recordó que Vente Venezuela exhortó a los demás partidos políticos de la MUD a no participar en el proceso para renovar sus nóminas. “Yo creo, en lo particular, que han sido engañados. Creo que han pecado de creer que todavía el régimen va a consultarle al pueblo venezolano, que no van a hacer uso de esas huellas digitales, que no van a seguir el acoso…”, concluyó.

Etiquetas: CNE | Omar González | validación