Omar González: Con o sin carnaval al régimen se le cayó la máscara

ND / nota de prensa / 1 mar 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Omar González, aseveró que “con o sin carnaval al régimen se le cayó la máscara”. Según dijo, “ya no hay caretas que oculten el rostro perverso de la dictadura de Maduro”.

“No sólo arribó al poder a través de una elección plagada de fraude, sino que en el ejercicio de su ilegítimo poder ha desatado las bestias de la opresión con mayor fiereza que en el pasado”, denunció, de acuerdo a una nota de prensa.

El representante anzoatiguense ante el Parlamento señaló que las naciones democráticas del mundo reconocen en el Gobierno venezolano una dictadura. “El disfraz de demócratas se le agotó. Ya no engañan a nadie en el continente”, aseveró.

Por otra parte, González manifestó que los diversos personeros del Gobierno intentan acostumbrar a la ciudadanía a “pasar hambre”. En su opinión, las políticas de los CLAP son un método para adecuar a la sociedad a comer menos y agradecer las migajas.

“El hombre nuevo que hablaba el difunto Chávez lo está logrando Maduro, es un hombre con el estómago vacío, carente de voluntad y resignado a lo poco que le regalan”, dijo.

“El pueblo saciará su hambre y sed de cambio y justicia en las calles”, culminó.

