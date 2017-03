Olivares: Hay elementos sospechosos detrás de empresa que importa medicamentos a dólar no oficial

ND / 15 mar 2017.- El diputado José Manuel Olivares se refirió a la “dolarización” de los medicamentos y destacó que es una situación que está investigando la Asamblea Nacional, pues hay “elementos sospechosos” en torno a la empresa que los trajo al país.

Así lo dijo este miércoles durante el programa radial de César Miguel Rondón en Circuito Éxitos.

“Parece que el Gobierno abrió la compuerta a la dolarización de las medicinas”, consideró el parlamentario opositor.

Con relación a la investigación que adelanta la AN, indicó que se trata de un laboratorio portugués, que está representado en Venezuela por una empresa radicada en el estado Falcón “con capital de 30.000 bolívares y un solo empleado”.

“Llama poderosamente la atención que esa sea la empresa que esté importando medicamentos a dólar no oficial a nuestro país y vendiéndolos en las farmacias. Llama poderosamente la atención que esta empresa consiguió los registros, todo lo que son los registros sanitarios, en un mes. Algo que es el proceso más burocrático y difícil en Venezuela, el Ministerio le dio todos los permisos para las medicinas en un mes”, explicó.

Comentó que aunque aún no tienen pruebas de que se trate de corrupción, existen “elementos sospechosos”.

“No hay elementos de valor que hablen de un hecho de corrupción, pero necesitamos una explicación para saber y garantizar el derecho a la salud de los venezolanos. Quien no tiene plata hoy está condenado a morir”, lamentó e insistió en que deben explicar “por qué sucede esto y dónde están los dólares de los venezolanos”.

Por otra parte, alertó que Venezuela es “un país con desnutrición, un país donde vemos a personas buscando en la basura”. Manifestó que “esa crisis llegó a los hospitales”.

“Dramáticamente vemos cómo pasó de 14 a 64 % de escasez de alimentos en los hospitales, es decir, en seis de cada 10 hospitales no se alimenta a los pacientes, no se les da comida a los pacientes (…) con suerte se le da al paciente un pedazo de casabe con agua de arroz o queso blanco con algún jugo”, puntualizó Olivares.

Agregó: “En este desastre de 17 años hemos tenido 18 ministros, casi un ministro por año, no ha habido un doliente. Quienes han estado en el Ministerio es para hacer un negocio carroñero (…) No hay dolientes, no hay responsables (…) Hay una gran indolencia y una gran irresponsabilidad (…) Les importa poco la salud y la vida de los venezolanos”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | César Miguel Rondón | corrupción | dolarización | José Manuel Olivares | medicamentos importados | medicinas importadas