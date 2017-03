Olivares a Maduro: ¿Dónde están los dólares de las medicinas?

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 7 mar 2017.- El diputado de la MUD, José Manuel Olivares, instó este martes al Gobierno nacional a entregar una lista completa de las empresas a la que se les otorgan los dólares preferenciales para la adquisición se medicinas, tomando en cuenta la crisis de este sector que actualmente atraviesa el país.

“¿Dónde están los dólares de las medicinas? ¿Dónde está la plata de las medicinas? Hay un dólar regulado a 10, ¿a quién se lo da el gobierno?”, se preguntó Olivares en entrevista para el programa Primera Página, que transmite Globovisión.

El parlamentario pidió que se entregue a la Asamblea Nacional una lista de todas las empresas que reciben dólares preferenciales para que se investigue por qué no hay medicamentos en el país. “Señores del gobierno, entréguennos el listado de las empresas a las que les dan los dólares para la salud, porque la verdad es que no hay medicinas, público y notorio: 80% de escasez en quimioterapias, 70% de escasez en antibióticos, 80% de escasez en medicamentos para la diabetes, tensión y enfermedades crónicas… Si no hay medicamentos, a quién le dan los dólares. Dennos el listado de las empresas a los que ustedes, Gobierno nacional, les dan los dólares preferenciales, y nosotros mismos le vamos a ir a tocar las puertas y preguntarles ¿dónde están las medicinas si el gobierno les da los dólares”, puntualizó.

Olivares se refirió a las declaraciones del farmacéutico y ex ministro Eduardo Samán sobre la dolarización del sector salud. “Es muy triste que el ex ministro Samán esté celebrando la dolarización o privatización completa del derecho a la salud. Si hay un dólar preferencial no es para financiar empresas, sino para financiar a los venezolanos y que podamos tener acceso a las medicinas. Como vamos a celebrar que una cajita de captopril cueste 40 mil bolívares”, rechazó.

Advirtió que de continuar con esta situación, ocurrirá lo mismo que con la comida, que se consigue en los anaqueles pero a precios inaccesibles. “Estamos abriendo la compuerta a que ahora veamos como con la comida, que en los anaqueles ves algunos productos pero son imposibles de comprar. Igual va a pasar con las medicinas si el gobierno permite o abre la compuerta a que dolaricemos al dólar paralelo la salud de los venezolanos”, sostuvo.

Y remató: “La gran pregunta que hay que hacerle aquí al gobierno, insisto, es: Nicolás Maduro, lo peor que le ha pasado a nuestro país, ¿dónde están los dólares de las medicinas?”.

Etiquetas: José Manuel Olivares | Maduro | medicinas