Olivares: 51 % de quirófanos de hospitales no están operativos

EFE/ 13 mar 2017.- 51 por ciento de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no se encuentran operativos y un 78 por ciento de estos centros sufre la escasez de medicamentos, según la “Encuesta Nacional de Hospitales 2017” presentada hoy en el Parlamento por el diputado de PJ José Manuel Olivares.

La encuesta elaborada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana y el grupo “Médicos por la Salud” se realizó en base a “hospitales de todo el país, en 42 ciudades”, dijo Olivares, quien agregó que la misma se constituyó “con la finalidad de dar a conocer las cifras que el Gobierno esconde”.

El diputado aseguró que se tomaron en cuenta “23 hospitales capitales de cada estado, todos los hospitales universitarios, 371 registros públicos y privados, 92 hospitales tipo II, tipo III, tipo IV (grandes hospitales)”.

En la encuesta se incluyeron los centros controlados directamente por el Ministerio para la Salud, el Seguro Social, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Personal del Ministerio de Educación (Ipasme), sanidad militar y gobernaciones.

Olivares indicó también que los laboratorios de la sanidad pública del país presentan fallas en un 97 por ciento y señaló que la escasez de reactivos para elaborar exámenes médicos se encuentra sobre ese porcentaje.

“¿Y en qué se traduce esto? bueno, que el 97 por ciento de los pacientes que va a un hospital tiene que ir a un laboratorio privado a hacerse” cualquier examen de laboratorio, afirmó.

En cuanto a la dotación de materiales médicos, señaló que hubo “una cierta mejoría”, pues pasó de 81 por ciento en 2016 al 75 por ciento en 2017, pero esto “quiere decir que todavía hay venezolanos que tienen que pagar y comprar” por fuera algunos de estos materiales.

Otra de las cifras reveladas por Olivares fue la de la escasez de fórmulas lácteas en los hospitales, que dijo que se ubica en el 64 por ciento, por lo que aseguró que “no hay como alimentar a los niños en condiciones de hospitalización en las unidades pediátricas”.

Asimismo, afirmó que las cocinas de los hospitales públicos no están operativas en un 64 por ciento debido a que “no hay comida”.

Según la encuesta, el 89 de los equipos de rayos X, no están operativos o están en falla intermitente, mientras que el 71 por ciento de los hospitales no cuenta con equipo de ultrasonido operativo y el 94 por ciento de los equipos para tomografías no funcionan.

Olivares dijo que, por el contrario, el sector privado “tiene un 100 por ciento de camas y quirófanos operativos”.

“El sector privado resuelve al 55 por ciento de los venezolanos, sino fuera por el sector privado, el 55 por ciento de los venezolanos no tuvieran donde atenderse”, aseguró.

Venezuela atraviesa una crisis de escasez de medicinas que se ha agudizado desde hace más de dos años.

Los médicos y representantes del sector de salud pública han denunciado en reiteradas oportunidades las condiciones de infraestructura de los hospitales, la falta de medicinas, así como la escasez de materiales

