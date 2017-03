Sin banderas

Así, de a poco, van saliendo los venezolanos a la calle a protestar. Sin banderas, solo con el grito “y va caer, y va caer, este gobierno va a caer”. Tiene hambre el pueblo, ese que la revolución dice y repite una y mil veces “que ama” pero que le niega la comida, la medicina y la seguridad. Ya sabe de sobra el ciudadano que: comercio tomado, comercio arrasado. No hay harina, ni azúcar, arroz, café, y lo que se encuentra…es incomprable. ¡No hay bolsillo que aguante la descomunal inflación que ronda el 900% ! La última ocurrencia del régimen ha sido cogerse, robarse las panaderías y apresar a sus dueños por el delito de producir cachitos y dulces.

Esta infame apropiación fue ordenada por Tareck El Aissami, con la excusa que, los dueños de las panaderías llevan a cabo “la guerra del pan”. La única guerra que se libra en esta Venezuela, por ahora, es para sobrevivir a una revolución que ha hundido al país y su gente en la miseria, un socialismo del siglo XXI que prohíbe comer y que amedrenta a los ciudadanos con bandas armadas (colectivos) creadas y financiadas desde el régimen para, infringiendo temor, mantener a una colectividad apaciguada y doblegada. ¡Que poco conocen el colombiano y el sirio, presidente y vice respectivamente, a los hombres y mujeres de esta tierra, que aguanta, si…hasta que se revela.

Comenzó esta tiranía expropiando tierras productivas, cementeras, compañías eléctricas, arroceras, productoras de pastas, centrales azucareras, molinos, bancos, medios de comunicación, minas, empresas metalúrgicas y siderúrgicas, edificios, galpones, estacionamientos, universidades, envasadoras de vidrios, aluminio y cartón, papeleras, puertos y aeropuertos, cadenas de frigoríficos y lácteos, hoteles, centros comerciales, textileras, supermercados y ahora…le tocó a las panaderías. Con hambre y sin empleo con Maduro me resteo no es verdad. Pero si es cierto que “amor con hambre no dura.

El país real se hizo sentir la noche de este martes en Caracas, el pueblo protestó a escasas cuadras de Miraflores, sin miedo o sobreponiéndose a él. Quizás por la calentura que desde el lunes ya se advertía en las calles, la Asamblea Nacional decidió en la tarde del martes respaldar el informe Almagro, asunto que celebramos a pesar que el mismo se haya cristalizado con más de una semana de atraso. Positivo el hecho que el parlamento haya apoyado la activación de la Carta Democrática, aunque algunos diputados “opositores” hayan faltado a tan importante sesión. Solo esperamos que este acuerdo no quede como el del pasado 9 de enero, fecha en la cual la AN destituyó por “abandono del cargo” a Maduro como presidente. Al día de hoy esos mismos diputados no han hecho valer lo acordado. ¡Que no se repita!

