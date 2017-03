Negal Morales (AD): Primarias deben realizarse cuando se convoque el cronograma electoral

Yalezsa Zavala / 21 mar 2017.- El sub secretario de Acción Democrática por el estado Miranda, Negal Morales, precisó este lunes que la prioridad de su partido en este momento no es nombrar un candidato a la presidencia, sino presionar para que se realicen las elecciones.

“La posición de Acción Democrática es ir al proceso de validación y a partir de allí seguir presionando por la celebración de elecciones; y cuando éste calendario electoral sea anunciado, entonces ir a un proceso de primarias. Nosotros consideramos que la prioridad del ciudadano en este momento es tener a sus partidos dedicados a la pelea y a la lucha por los problemas que está teniendo hoy en la calle. De hecho parte de la estrategia del gobierno es desviarnos de esa lucha social de calle”, manifestó Morales en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, en relación a la aseveración que hiciera ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de que Henrique Capriles será el candidato presidencial de Primera Justicia.

El sub secretario de AD por el estado Miranda consideró que esa es la visión, la manera que tiene Primera Justicia para presionar para que se realicen las elecciones.

“Se la respetamos. La manera que piensa Acción Democrática es que debemos presionar todos los días para que se abra el canal humanitario, para que se incentive la producción nacional, para que la inseguridad sea combatida, para que el tema del desempleo sea combatido… Estar al lado de los problemas de la gente significa presionar para la celebración de unas elecciones”, sostuvo.

Morales indicó que “no hay ninguna duda” que AD ira a primarias, pero consideró que estas deben realizarse una vez que sea publicado el cronograma electoral.

“Iremos a primarias y en Acción Democrática las hemos asumido como el mecanismo para escoger los candidatos, de eso no hay ninguna duda. El tema quizás es que nosotros sentimos que estas primarias deben realizarse cuando esté convocado el cronograma electoral”, enfatizó.

Y remató: “El país está convencido de que la Unidad no se va a dividir por eso. Vamos a ir a un proceso de primarias cuando nos toque; escogeremos un candidato, tendremos un plan único y le presentaremos al país una fórmula para salir de esto, le daremos a Venezuela un gobierno de futuro que permita que los jóvenes no se vayan del país, sino que se queden aquí trabajando, que desarrollemos otra vez la industria venezolana, que la gente no se muera de hambre o por falta de medicamentos… Ese es el gran proyecto de la unidad”.

Etiquetas: AD | candidato presidencial | Negal Morales | primarias