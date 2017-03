MUD firma acuerdo para “blindar partidos” durante el proceso de validación

Yalezsa Zavala / 7 mar 2017.- El diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, dio una rueda de prensa para anunciar un acuerdo alcanzado por todos los partidos políticos dentro de la MUD, para evitar que “el régimen” cumpla con su objetivo, que, a su juicio, es el de elegir a su oposición y dividir a los partidos políticos.

El acuerdo contiene 5 puntos. El mismo fue firmado por los partidos que conforman el llamado G9: Primero Justicia, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela, Acción Democrática, Avanzada Progresista, Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.

1. Reafirmar públicamente nuestro compromiso con el cambio urgente y constitucional, así como nuestro compromiso irrestricto de Unidad. Para ellos asumimos íntegramente la defensa de todos y cada uno de los partidos políticos que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática ante el intento inconstitucional e ilegítimo de su ilegalización.

2. Reconocer y mantener como integrantes del pleno derecho, bajo las mismas condiciones actuales, a los partidos que actualmente forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática, independientemente de su reconocimiento o no por parte del Consejo Nacional Electoral tras el actual proceso de validación o ante cualquier acción que busque desconocer, intervenir o ilegalizar a cualquier partido de la MUD a través del Tribunal Supremo de Justicia o cualquier otro órgano del régimen.

3. Defender, reconocer y respetar los símbolos y siglas de la tarjeta Mesa de la Unidad Democrática como patrimonio de todos los venezolanos que apuestan por el cambio y los partidos políticos que hacen vida en la MUD.

4. Colocar las tarjetas de los partidos que logren políticos que logren validarse y/o tengan la posibilidad de presentarse en los procesos electorales venideros al servicio pleno, irrestricto y sin condiciones de la Unidad. Nos comprometemos a inscribir ante la instancia electoral la totalidad de los candidatos unitarios, independientemente de su partido de origen, para que pueda expresarse la voluntad mayoritaria de cambio del pueblo venezolano.

5.- Ratificamos el compromiso de escoger los candidatos unitarios a través de elecciones primarias y, en consecuencia, a partir de hoy, instrumentaremos todo lo conducente para lograr tal fin.

Luego de leer los cinco puntos del acuerdo, Guevara precisó que el objetivo del mismo es “blindarnos para evitar que el régimen logre sus objetivos”.

En ese sentido, explicó que dentro del documento hay elementos claves y esenciales. “Primero, impedir que sea el régimen el que decida quién es parte o no de la Mesa de la Unidad. Es decir, de aquí en adelante no podrá volver a pasar lo que pasó con Copei, que el Tribunal Supremo de Justicia intervino ese determinado partido político. Si eso llegase a ocurrir el día de mañana (…) nosotros reconocemos son los partidos que están en este instante inscritos en la Mesa. La Mesa de la Unidad es la que define a los partidos, no el gobierno”, sostuvo.

Detalló que, en segundo lugar, “plantea una vacuna para evitar que el gobierno utilice el proceso de validación como un mecanismo de exclusión o de división de los partidos. Es decir, partido que quede legalizado o que quede reconocido por el CNE se convierte automáticamente en un partido de la Unidad. ¿Qué significa eso? Imagínese el escenario en el cual el gobierno decidiera que eliminó la tarjeta d la Unidad y que solamente un partido quedó legalizado. Ese partido que quede legalizado, sea el que fuere, se compromete con este acuerdo, en ser la nueva tarjeta de la Unidad y que tiene el compromiso de inscribir a todos los candidatos que sean electos por la Unidad”, acotó.

Añadió que los candidatos de la Unidad los va a definir “el pueblo de Venezuela”. En el acuerdo también se menciona que se iniciarán “desde ya” los mecanismos para que se realicen las primarias.

“Es un acuerdo muy importante que nos compromete y que sobre todo nos blinda para evitar que el régimen cumpla su objetivo de elegir a su oposición, dividirnos y sacar del camino a los candidatos o partidos que a ellos no le convengan”, concluyó.

Etiquetas: Antigua y Bermuda | Freddy Guevara | MUD | partidos políticos | validación