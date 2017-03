MUD, 10:26pm: La improvisación y el desorden imperan en el proceso de validación

ND / 3 mar 2017.- La Mesa de la Unidad Democrática emitió hace minutos un comunicado denunciando que dos partidos opositores que validarán este fin de semana su militancia, Movimiento Venezuela y Avanzada Progresista (de Henri Falcón) no han recibido las credenciales de testigos “en la mayoría de los estados” y que en el caso específico de Nueva Esparta y Carabobo no han recibido ni una de dichas credenciales.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denuncia ante el país que el proceso de validación de los partidos políticos, en los términos fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), contraría la democracia tal y como ha hecho en reiteradas ocasiones.

Asimismo, la MUD destaca y denuncia que las organizaciones políticas Movimiento Venezuela y Avanzada Progresista, que validarán este sábado 4 y domingo 5 de marzo del presente año, no han recibido aún de las respectivas oficinas regionales del CNE las credenciales para los testigos en los estados Nueva Esparta y Carabobo. Asimismo, en la mayoría de los estados falta por entregar parte de las credenciales solicitadas, lo que hace imposible tener para el día de mañana, a primera hora, a los testigos con sus respectivas credenciales en los distintos puntos y municipios a validar.

La MUD reclama y llama la atención al Poder Electoral que la improvisación y el desorden es lo que imperan en el proceso de validación, aunado a la ausencia de comunicación y normas claras, lo que evidencian falta de unidad de criterio por parte de la institución electoral.

