Meganálisis: Oposición ganaría 16 gobernaciones y el chavismo, 7

Yalezsa Zavala / nota de prensa / 7 mar 2017.- La encuestadora Meganálisis dio a conocer los resultados de su último estudio de opinión, el cual cerró en febrero, que revela que de realizarse las elecciones regionales, la oposición lograría ganar 16 gobernaciones, mientras que el chavismo se quedaría con 7.Rubén Chirinos Madrid, presidente de Meganálisis, hizo públicos los datos durante el programa Bajo La Lupa, con los periodistas Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, transmitido por la emisora Encuentro 88.7 FM de la Isla de Margarita.

Chirinos explicó que “las mediciones en los estados están ajustadas a la población regional electoral y al peso político que tienen los dirigentes. El promedio de los encuestados está es entre 680 y 900 consultas, promedio diferente en la encuesta nacional en la que tomamos una muestra 1150, porque son totalmente diferentes”, detalló.

Según Meganálisis en el Zulia domina Manuel Rosales con 25 puntos, “a pesar que en país es sumamente rechazado”, mientras que su esposa, Eveling Trejo de Rosales, posee 12.6% de apoyo. La encuesta también indica que el actual gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, tiene 11.06%, mientras que Juan Pablo Guanipa, de PJ, exhibe un 8.7%. El diputado del Psuv, Omar Prieto, ostenta un 8.3% y su colega, Lester Toledo, 2.1 %. Entre Rosales y Eveling tienen 37%, más los otros opositores un 50%. Pero hay que tener en cuenta aquí las intenciones de votos son emocionales. Los chavistas no superan el 20%”, acotó.

Miranda

Según los resultados de la encuestadora, en Miranda sorprende la diputada a la AN, Adriana D’Elia, quien lidera estas encuestas para la gobernación con 33.4% y dobla a Elías Jaua, quien tiene 16.6%. “El gobernador Henrique Capriles 8.5%, mientras que Diosdado Cabello el 3.7%. El Alcalde de Guarenas por el Psuv, Rodolfo Sanz, 1.1 %. D’Elia y Capriles suman 43%, mientras que Jaua, Cabello y Sanz un 26.1%”, resaltó Chirinos.

Aragua

La encuesta destaca que en Aragua hay muchos conflictos entre las candidaturas del Psuv para la gobernación y diferencias entre las candidaturas de oposición. Si se realizaran elecciones este domingo quedarían de este modo, según la encuestadora Meganálisis: Richard Mardo 25.1%. Ismael García 20.9%. Tareck El Aissami 8.3%. Ricardo Molina (Psuv) 0.8 %. Marino Azcarate 4.1% y la actual Gobernadora encargada de Aragua Psuv, Caryl Bertho, 0.3%. “Aquí la derrota sería aplastante, pues el Psuv solo obtendría 10 puntos y la oposición 50%”, enfatiza el Presidente de Meganálisis.

Mérida

En Mérida, los resultados de la encuestadora arrojaron que la lidera el actual gobernador Alexis Ramírez con 16.4%. Carlos García, alcalde por PJ, tiene 9.0%. El ex gobernador Rondón Nucete, de Copei, 5.2%. El diputado Williams Dávila 4.1%. El ex diputado Carlos Ramos, MUD, 3.6.%. El diputado de Mérida, Ramón Guevara, 3.3%. Arquímedes Fajardo, de Copei, 1.2%. El diputado por PJ, Carlos Paparoni, 0.3%. Laurence Castro, de VP, 0.3%. “Muchos candidatos dispersan votos y camina solo el gobernador Ramírez. 28% la oposición vs. 16.4 % sólo el gobernador”, dijo Rubén Chirinos.

Carabobo

Mientras tanto, en Carabobo, las encuestas las lidera el ex Alcalde de san Diego, Enzo Scarano, con 26.1%, mientras que el actual gobernador, Francisco Ameliach, tiene un 17.3%. “El diputado Juan Matheus 8.1%. El Alcalde de Naguanagua 4.2 %. Rubén Limas 1.5%. Armando Amengual 1.2%. Ylidio Abreu 0.6%. Miguel Cocchiola se ha apartado de la actividad política. La oposición, si no inhabilitan a Scarano, tiene 41% frente a 17.3% del Psuv”, sostuvo.

Lara

En Lara Henry Falcón tiene 20.7% de apoyo. Sin embargo, en la encuesta nacional, no sale entre los cinco primeros del ranking. El alcalde de Palavecino, José Barrera, también del partido de gobierno en esa entidad, Avanzada Progresista, ostenta un 16.9%. “El ex gobernador Luis Reyes Reyes un 8.6%. Alfonso Marquina 6.5%; Sobella Mejías, ex rectora del CNE, 4.7%. El ex gobernador Orlando Fernández 4.3%. El actual Alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, 4.0. El diputado Luis Florido, de VP, 3.2%. Erick Valles 2.6%. Alexander Camacho. 2.4%. “Estamos hablando de un apoyo a la oposición de un 57% frente a 8.6% del Psuv”, señaló.

Táchira

En Táchira Daniel Ceballos con un 21.2% sería el gobernador. “El gobierno lo tiene como un mártir”, expresó Rubén Chirinos. Su esposa, Patricia de Ceballos, tiene 8.9%, mientras que el gobernador José Vielma Mora un 4.7%. “El exdiputado Abelardo Díaz 4.0%. Williams Hernández 3.8%. El ex gobernador César Pérez Vivas 2.0%. La ex candidata a la gobernación, Rosa Velasco, 0.6%. Comparativamente, según los resultados de la encuesta, la oposición cuenta con un 40.3% frente al Psuv que ostenta un 4.7%”, indicó.

Falcón

En Falcón el gobernador Jesús Montilla del Psuv retiene un 16.6%, mientras que el diputado Gregorio Graterol un 15.3%. “Luis Stefanelli, diputado por Voluntad Popular, 12.7%. Alcides Goitia, alcalde de Punto Fijo por el Psuv, un 8.1%. El ex abogado de la jueza María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, 6.8%. “Aquí se podría hablar de resultados parejos. La oposición tiene 38% y el Psuv 29%”, puntualizó.

Alcaldía del municipio Miranda en Falcón

Con 21% Pablo Acosta, actual alcalde encargado de Coro. EL ex abogado de la Jueza María Lourdes Afiuni de Vente Venezuela, José Amalio Graterol, 19.3%. Víctor Jurando tiene 10.5%. Oswaldo León, del Psuv, 2.9%. “Este fue separado de su cargo como Alcalde de Coro por cargos judiciales”, recordó Chirinos.

Análisis de los resultados nacionales

Finalmente, en relación a los números nacionales, Rubén Chirinos señaló que si las elecciones se realizaran este domingo la fotografía nacional sería la siguiente: “16 Gobernaciones ganaría la oposición y 7 el chavismo, una cosa es el pueblo opositor que no quiere a Maduro y otra el pueblo opositor que no haga lo que quiera la MUD. Falcón Allup y Rosales tienen 10%, en aval de los encuestados por su aceptación en la toma de decisiones. Mientras que María Corina, Leopoldo López, Capriles Radonski capitalizan un 40%, en aceptación de las decisiones.

