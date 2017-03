MCM: Validación de partidos es una trampa para ganar tiempo y legitimar al CNE

ND / 10 mar 2017.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, reiteró su opinión de que el proceso de validación de los partidos políticos ante el CNE es una “trampa” en la que no debería entrar la MUD. Consideró que que hay que “concentrar el esfuerzo” en enfrentar al chavismo.

Así lo dijo durante el programa radial de César Miguel Rondón por Circuito Éxitos.

Rondón preguntó: “¿Cuál es el estatus de tu partido Vente Venezuela, habida cuenta que desde un primer momento dijiste que no te ibas a prestar a la relegitimación, igual dijo Voluntad Popular pero después rectificaron, y si esto es así, ¿cómo quedan los partidos políticos, incluyendo por supuesto Vente Venezuela?”

“Yo creo que es un punto central, porque demuestra cuál ha sido la estrategia de este régimen permanentemente, ponernos en dilemas terribles, dilemas como aquel que hemos escuchado y debatido tanto de que o es diálogo o violencia, lo cual es falso también. Yo siento que en este momento la opción que debemos asumir de manera unitaria es, de una manera muy firme, no entrar en esta trampa y este juego del régimen que obviamente lo que pretende es darle tiempo nuevamente a la dictadura para estabilizarse este año y llegar a fin de año sin hacer procesos electorales escogiendo su propia oposición. Por lo tanto, nosotros hicimos una invitación desde Vente a todos los partidos democráticos, decirle no caigamos en esto, no es el momento de concentrar el esfuerzo en buscar formas de legitimación o pseudolegitimación de los partidos políticos, y concentrémonos en la organización y la canalización de toda la energía, que es enorme, y la fuerza, que es enorme, en la gente para enfrentar la dictadura y presionar para que Maduro salga del poder”, aseveró la dirigente.

Recordó que la dirigencia de Vente Venezuela “en varias oportunidades presentamos nuestros recaudos ante el CNE y efectivamente, como era de esperarse, Lucena nos negó”.

“La posición nuestra, en el partido, y que ratificamos esta semana es que este proceso, lejos de buscar la legitimación, estaría legitimando a un CNE que es claramente ilegítimo”, enfatizó.

Rondón agregó: “¿No se parece mucho a aquella intención de deslegitimar al régimen en el año 2005, cuando no se fue a la elección parlamentaria?”

“Sí, pero ha pasado tanto tiempo, tenemos un CNE que no cumple con los requisitos constitucionales y tenemos una AN que fue elegida precisamente con el mandanto de enfrentar institucionalmente estos poderes. Entonces, la ruta que nosotros proponemos a la AN es que se nombren los cinco rectores, no sólo dos que se les vencieron sus períodos. Recordemos que hubo tres rectores que eligieron por una supuesta ausencia legislativa que ya no existe. Que la AN nombre cinco rectores y allí sí, frente a estos rectores, entonces todos los partidos y los ciudadanos podríamos acudir”, expresó Machado.

Etiquetas: César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | CNE | María Corina Machado | validación de partidos | Vente Venezuela