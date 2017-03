MCM: Carta Democrática es un sello que certifica a Maduro y a su régimen como dictadura

ND / 23 mar 2017.- La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, expresó este jueves en rueda de prensa su respaldo al informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a la activación de la Carta Democrática Interamericana. A su juicio, la única ruta que le queda a los venezolanos es la “lucha firme y frontal”.

“¿Alguien podría ver a los ojos a un venezolano y decirle que le demos más tiempo a este régimen? Las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, no han servido para nada (…) Hoy no hay otra opción sino avanzar y eso es lo que ha hecho Almagro, ponerle un límite al engaño y el guabineo”, aseveró.

A su juicio, Almagro “está pensando en el bienestar de 30 millones de venezolanos”. Consideró que la aplicación de la Carta Democrática se justifica pues “se violan todos y cada de los artículos” de este instrumento legal.

“Su planteamiento de exigir elecciones generales se corresponde con la ruptura del orden constitución y la decisión que adoptó la AN cuando declaró el abandono de cargo. Por lo tanto, las elecciones generales sí aplican”, indicó sobre lo señalado por Almagro en su informe.

De igual forma, destacó que la Carta Democrática Interamericana “es un certificado de dictadura en Venezuela, es ponerle el sello oficial de dictador nada más y nada menos que en la OEA”.

Aclaró que su activación “no aísla a los venezolanos. Aísla al régimen, (pero) no aísla a Venezuela (…) Así que no vengan con cuentos (…) Es una sanción clara, dura, inequívoca al ponerle el sello oficial de dictador a Maduro y su régimen”.

Para Machado, “lo único en lo cual debemos concentrarnos hoy es en desplazar, desalojar la dictadura y comenzar la reconstrucción democrática del país. No podemos permitir que pretendan darnos migajas con unas elecciones regionales o municipales que están en la Constitución”.

“Hasta hace un tiempo se planteaban dos rutas: una que llaman la convivencia democrática y otra es la lucha firme, frontal contra la dictadura (…) Esa ruta de falso diálogo, tiempo para Maduro y convivencia democrática es una vía que se agotó. La ruta que nos queda a los venezolanos es la lucha frontal”, expresó.

Por su parte, el diputado de Vente Venezuela por el estado Vargas, Winston Flores, aseguró que no crean falsas expectativas al apoyar la aplicación de la Carta Democrática.

“¿Es que hay falsas expectativas en decirles a los venezolanos que la Carta Democrática es un instrumento tan valioso ahorita, en este momento que están haciendo colas en las gasolineras de todos los estados del país? ¿En este momento cuando la OLP viola los derechos humanos y asesina personas humildes en sus casas? ¿En este momento que fallecen niños por desnutrición? ¿Es que acaso hay desperdicio con el informe de Luis Almagro cuando los venezolanos nos vemos agobiados por todas las situaciones que hay en el país? (…) El informe ha sido muy claro, está completo y ahí es donde nosotros decimos que la verdad es lo que vale, no lo que (dicen) otros miembros de otros partidos políticos que han dicho que no se deben crear falsas expectativas, de que la Carta Democrática no sirve, de que la Carta Democrática no es la panacea para los venezolanos”, insistió.

Flores recordó que la Carta Democrática “es ley del país. Venezuela la firmó y es una ley”.

Aprovechó la ocasión para referirse a las afirmaciones hechas por el Primer Mandatario Nacional contra los diputados de la oposición: “Maduro, así nos amenaces, así te metas con nosotros que hemos sido electos por los ciudadanos, que somos la única institución que está de pie, que no es forajida, que no ha quebrado el orden constitucional, te decimos: no tenemos miedo a tus amenazas (…) continuaremos pidiendo la aplicación de la Carta Democrática (…) ustedes son los más apátridas, son los que han destrozado a este país, no tienen la moral (…) Creemos en la libertad, en la lucha y no vamos a descansar hasta que tú salgas de la Presidencia”.

Etiquetas: Carta Democrática Interamericana | Luis Almagro | María Corina Machado | OEA | Vente Venezuela