MAS: Salir de la OEA convertiría a Venezuela en otra Cuba

Caracas 27/03/17. (PS).- María Verdeal, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, (MAS), condenó la posibilidad de que Venezuela pueda dejar de ser miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, “Pareciera que coinciden los extremos.

Almagro pide la salida de Venezuela y la aplicación de la Carta democrática mientras que el Gobierno venezolano está desando salir de esa instancia internacional de control. Esto solo nos aislaría del mundo y nos convertiría en otra Cuba”.

Señaló que es una gran incógnita hacia dónde puede llevar a Venezuela la aplicación de la Carta democrática así como la salida de Venezuela de la OEA. “Cuba ha vivido en las últimas décadas al margen de las instancias internacionales ¿A quién ha afectado eso? ¿A la dirigencia castrista o al pueblo cubano? La respuesta es más que evidente. Lo mejor que le puede pasar a Maduro y su gobierno en estos momentos es salir de los ámbitos de control internacional”.

Hizo un llamado a la oposición venezolana a reflexionar en este sentido y buscar métodos que garanticen una mayor presión sobre el gobierno de Maduro y no el aislamiento de toda una población, con las consecuencias que eso acarrearía. “Las alarmas internacionales están prendidas por la vulneración a los Derechos Humanos en Venezuela, aunado a la grave crisis político, social y económica que estamos atravesando ¿La oposición venezolana está decidida a empujar para que esto no siga siendo así?”.

Show para la crisis



María Verdeal rechazó que el Gobierno nacional haya realizado en el Poliedro de Caracas un “show” con el evento Expo potencia Venezuela 2017, algo que a su juicio, no guarda ningún tipo de relación con la realidad que vive el país. “Hicieron un gran esfuerzo por presentar a otro país con una visión de fantasía en medio de una burbuja que no es lo que vivimos los venezolanos. Supuestamente un país de desarrollo, donde no pasa nada y aparentemente exportador, cuando lo único cierto es que solo podemos exportar delincuencia”.

Recordó la cantidad de hechos violentos que han envuelto al país en los últimos meses, como es el caso del asesinato de dos funcionarios militares en el Boulevard de Sabana Grande por parte de un grupo de menores de edad el pasado, ya que en su opinión, es parte de un problema de extrema gravedad cuando, “delincuentes al margen de la ley, actúan de forma libre y con un nivel de impunidad que en Venezuela ronda el 98%. Todo esto, como consecuencia de una profunda crisis social nunca antes vista”.

En cuanto al tema económico, aseguró que la crisis está más que evidenciada con las largas colas en estaciones de servicio para intentar conseguir gasolina en las últimas semanas. “Es un acto de irresponsabilidad por parte del Estado no haber suministrado ningún tipo de información oficial sobre el desabastecimiento de combustible en casi todo el país”.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda

Etiquetas: María Verdeal | MAS | OEA | suspension