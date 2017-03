Marialbert Barrios: La mujer es el epicentro de la crisis

Yalezsa Zavala / 8 mar 2017.- La diputada de la MUD a la AN, Marialbert Barrios, aseguró este miércoles que el gobierno solo incluye a la mujer en el discurso político, pero no en otros aspectos.

“Yo creo que en Venezuela nosotros tenemos un gran reto y es actualizarnos con los conceptos y con los temas que están a nivel mundial, y uno de esos es el enfoque de género (…) Yo creo que el tema de la mujer no tiene nada que ver con la ideología. El tema de la mujer es que está siendo epicentro de la crisis que hoy estamos viviendo. Si hay un problema que tenemos todos los venezolanos y que específicamente afecta más a la mujer es la pobreza, y eso es lo que estamos viviendo gracias a esta crisis económica”, manifestó Barrios en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

La parlamentaria precisó que “si bien este gobierno ha incluido a la mujer en su discurso político, porque de eso no cabe la menor duda, no lo ha hecho en la panificación de políticas públicas, no lo ha hecho incluyéndola en la planificación de partidas presupuestarias, no lo ha hecho ni siquiera considerando la crisis que está viviendo esa mujer venezolana que hoy tendría que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos y además destinar parte de su tiempo en una cola”.

Barrios consideró que “la gran irresponsabilidad” que ha tenido este gobierno es que el tema de los derechos de las mujeres se ha quedado en el discurso.

Criticó el hecho de que el gobierno ha desatendido por más de 10 años un reglamento que necesita esa Ley para la protección de la mujer y la lucha contra la violencia.

“Tenemos monitoreos, ni siquiera cifras oficiales, de casos de 336 mujeres que murieron violentamente el año pasado, y eso no se encuentra en una cifra oficial del gobierno”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que no se trata de defender a las mujeres solo en eldiscurso, sino que es necesario aplicar todo lo necesario para que esto suceda. “Tienes falta de transparencia, tienes falta de dedicación. Puedes hablar ideológicamente todo lo que quieras sobre el tema de género, pero no lo aplicas”, concluyó.

