Marcos Polesel: Los dirigentes de la MUD son unos cínicos

ND / prensa MDL / 30 mar 2017.- El director político del Movimiento de Derecha Liberal Autonomista (MDLa) en Venezuela, Marcos Polesel, calificó como cínicas las declaraciones de los dirigentes de la MUD tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde establece que su Sala Constitucional asumirá las competencias de la Asamblea Nacional.

“Las noticias de hoy me dan aún más razón (…), haber ganado la Asamblea no nos sirvió de nada, al contrario le dio legitimidad al régimen para seguir haciendo lo que le da la gana inclusive barrer el piso con los diputados de la asamblea (…) ¿Y me van a decir que los colaboracionistas de la Mesa de la Unidad Democrática no lo sabían?”, dijo en nota de prensa.

Y siguió: “¿Ahora es que se caen de la mata y vienen a decir que esto es una dictadura? Ya verán, que cuando les hablen de elecciones saltaran en una pata porque viene la repartición de cambures y la fiesta colaboracionista continuará, entonces de dictadura ni hablaran”.

Polesel precisó que “las consecuencias de esta guachafita electorero-legitimadora de la MUD al régimen las pagaremos nosotros, como siempre, no ellos, porque los de la MUD tienen su problema resuelto”.

