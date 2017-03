Manuel Felipe Sierra: Yo disiento de ese planteamiento de apelar a la OEA para resolver nuestros conflictos

Enrique Meléndez / foto cortesía / 29 mar 2017.- El periodista Manuel Felipe Sierra se muestra en desacuerdo con que la oposición venezolana acuda a la OEA. A su juicio, los venezolanos estamos en capacidad de resolver nuestros pueblos en casa, e incluso calificó de condenable lo expresado por el secretario general de dicha organización cuando solicita que en Venezuela se realice un proceso electoral.

¿Qué impresión le quedó de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro este lunes?

Yo creo que finalmente retomó las recomendaciones que en un primer momento le había hecho Pérez Abad, en el sentido de flexibilizar el tipo de cambio, y eso yo creo que es lo importante. Por supuesto, no se trata de una rectificación a fondo y de la adopción de una nueva política, pero pienso que se trata de un paso en la dirección correcta, como lo señalan los especialistas.

Es decir, que el gobierno ha debido abordar desde hace mucho tiempo este tema de los mecanismos cambiarios en una forma más ajustada a la realidad, y menos presionado por los posicionamientos ideológicos; un proyecto económico original de factura socialista que en la práctica no existe.

Creo que esto es un paso en esa dirección: un poco más acercarse a la realidad, y esto se complementa justamente con haber rescatado a Pérez Abad y haberle concedido una importante misión. Estos cambios, que se han producido, pueden ser muy modestos, pero muestran una buena señal, y es que van más allá del tema monetario.

Tiene que ver con toda esta política de impulso a la importación, por la vía de créditos para la pequeña y mediana industria. Yo creo que se trata de un paso importante, pero insuficiente, porque el problema es que Venezuela está enfrentada a una crisis de dimensiones muy significativas; frente a la cual todas estas políticas son intentos tímidos de corrección. Pero bueno, yo creo que hay que saludarlos en definitiva.

Peor sería que persistiera en una actitud de terquedad y de apego a un planteamiento ideológico que la historia y la vida ha demostrado que es, absolutamente, anacrónico e inviable en el caso de Venezuela. Esto hay que verlo desde ese punto de vista. Mucha gente dice: no era lo que se esperaba. Por supuesto, no era lo que se esperaba. Pero para todos los que han venido proponiendo la necesidad de una modificación, esto constituye una señal más allá de que se considere insuficiente.

¿No le parece que estamos ante una reaparición de la figura de Pérez Abad, quien pasó de zar de la economía, como lo fue en un instante, a desempeñar un papel secundario por una correlación de fuerzas que se produjo en el oficialismo, donde se impuso ese planteamiento ideológico?

Sin duda es un regreso de Pérez Abad a la jefatura del gabinete económico, y un reconocimiento a que tenía razón cuando hizo originalmente algunos planteamientos; que fueron desechados y que tienen que ver, sino con los enfrentamientos, con las diferencias y discrepancias que hay en el seno del oficialismo.

A Maduro le ha tocado atravesar por una circunstancia muy difícil, como es administrar un equilibrio en el Polo Patriótico, ya que se trata de una alianza muy complicada, y que, de alguna manera, se perfiló, se organizó y creció gracias al liderazgo incuestionable de Chávez; que fue un liderazgo mesiánico, único, firme. De modo que Maduro tiene que convivir con presiones y fuerzas distintas.

Cuando se habla, por ejemplo, del chavismo o del proceso bolivariano, hay que tomar en cuenta que son dos etapas: la que dirigió Chávez, muy marcada por su personalidad y sus decisiones, y la de Maduro, que tiene que ser el resultado de acuerdos, de coincidencias con sectores enfrentados. De modo que el regreso de Pérez Abad puede deberse a esa circunstancia que tú dices.

Pero a esto hay sumarle también una decisión anterior del fin de semana, cuando Maduro anunció que iba a solicitar ayuda a las Naciones Unidas por el tema humanitario. Sobre todo por el tema de los medicamentos, que el gobierno se había negado a admitir pese a que este había sido un señalamiento que había hecho no sólo la oposición, sino también los propios mediadores internacionales que vinieron a propósito del famoso diálogo a finales del año pasado.

Lo cual revela que el gobierno está en viviendo una situación muy difícil y que lo obliga de alguna manera a dar estos pasos, que nunca se pueden esperar que sean los que plantea la oposición.

Eso significa que vamos hacia una unificación cambiaria y abrogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios. ¿No cree usted?

Seguramente, él dijo que este era un primer paso y que todo apuntaba hacia una dirección, que afronte ya el tema cambiario en sus raíces.

¿Cómo ha visto usted la evolución que ha tenido la presión internacional, incluyendo la situación que se presentó en lunes en la OEA?

Hay dos cosas. La preocupación por el caso de Venezuela en el escenario internacional es importante: nuestro país siempre fue visto en el mundo entero como un modelo de democracia. Hay que ver lo que significaron todos esos cuarenta años, desde el punto de vista de consolidar un modelo con apego a los valores clásicos de la democracia.

Porque esta preocupación internacional no nace con Maduro. No, eso viene con Chávez ya desde el mismo año 2002. Recordemos que los sucesos de abril provocaron una presencia internacional importante; cuando el propio secretario general de la OEA vino a Caracas y motorizó los diálogos, a los cuales él asistió; así como vino el Centro Carter. Lo que significa que hubo una presencia significativa y yo diría que una preocupación mayor que la que existe ahora.

En efecto, ha habido el señalamiento de lo que ocurre en Venezuela. Pero yo creo que es lógico que eso ocurra. Lo que yo disiento de ese planteamiento de apelar a la OEA, a los fines de que medie en nuestros conflictos, porque me parece que se parece mucho a esa situación cuando a un muchacho le pegan en la calle y sale en busca de su padre para que lo vengue. No, Venezuela no necesita papá. Nosotros estamos en capacidad de resolver nuestros asuntos internos en casa.

Que puedan tener nuestros problemas repercusión internacional es lógico y razonable; como puede haber una compresión y una ayuda internacional para resolver problemas. Eso es otra cosa. Aquí hay una injerencia, en el sentido de asumir los problemas de Venezuela como si fueran de factores externos.

Yo creo que en eso el planeamiento de Almagro es condenable. Este es un señor que no tiene por qué decir que debe haber elecciones generales. Almagro no tiene ni arte ni parte en la política venezolana, salvo su papel como secretario general de la OEA, que lo obliga en ciertos casos a tomar decisiones, pero no a imponer criterios. Y creo que también hay un sector de la oposición que está jugando muy mal, en el sentido de confiar en este tipo de gestiones; porque en definitiva los países son soberanos y en ninguna parte del mundo se concibe que, por mucho enfrentamiento interno que haya, el factor nacional venga a recurrir como tabla de salvación a una instancia internacional.

La opinión pública encuentra muy bochornosa la actitud que adopta la canciller Delcy Rodríguez cada vez que va a un escenario internacional. ¿Cómo la juzga usted?

Yo creo que ha sido primero inoportuna; porque su presencia allí solicitando que no se convoque al consejo permanente de la OEA, convocatoria además propiciada por el secretario general, no tenía sentido; pues ese es un derecho que tiene el secretario general y todos los Estados miembros están obligados a oír su planteamiento, aunque disientan, y aunque ello dé origen a un debate.

Además, hay un antecedente muy importante y es que el año pasado por iniciativa de Almagro se discutió el tema Venezuela. De modo que es absolutamente lógico que un año después, y sin que se haya resuelto, vamos a decirlo así, la crisis venezolana, el organismo se vuelva a reunir a instancias para repasar lo que acordaron el año pasado y tomar decisiones; que en ningún caso incluyen, necesariamente, la activación de la carta y menos la intervención del organismo en Venezuela.

¿Pero usted no cree que es necesario llevar a cabo unas elecciones, como lo solicita Almagro?

Yo soy de los que cree que este año se van a realizar las elecciones regionales, que están pendientes. Ese supuesto que se ha extendido de que no van a haber elecciones, eso es imposible. Eso es desconocer la historia y los procesos que hemos vivido. Hace apenas un año y tres meses que hubo elecciones, que las ganó en forma aplastante la oposición, y esas fueron unas elecciones reconocidas y Maduro, en ese sentido, acudió a la Asamblea Nacional.

Ha habido conflictos de poderes, eso es verdad. Pero esa es otra cosa, porque ahí hay dos visiones del proceso, y hay un soporte que es la Constitución. Está también todo ese conjunto de leyes que aplicó Chávez y que fueron rechazadas en la reforma constitucional en el 2007, y que él las filtró después a través de la Ley Habilitante y que existen.

De modo ahí hay un conflicto legal, y mientras no se resuelva; independientemente del gobierno que sea, va a existir en el fondo un conflicto de poderes. Por supuesto, si la AN cae en manos de la oposición, ese conflicto se va a hacer mucho más grave, que es lo que ha ocurrido.

Estaba sobre el tapete la idea que, dada la excesiva reglamentación que impuso el CNE a los partidos políticos, para el proceso de validación lo que se perseguía era la eliminación de los mismos, a los fines de evadir dichas elecciones, y no obstante, varios pasaron la prueba. ¿Qué piensa usted?

Te repito, yo no creo que no se produzcan las elecciones regionales, ni de alcaldes, ojo, ni presidenciales. Incluso, con una tendencia desfavorable, el gobierno va a las elecciones presidenciales, con lo convicción de que puede perder. En política se sabe que se gana o se pierde, y aquí no se trata de que se va a derrocar a un gobierno.

Que es el otro error. Aquí el chavismo pierde las elecciones, y viene necesariamente un proceso de transición. Esto no es la transmisión de mando de Herrera Campins a Jaime Lusinchi. ¡No! En Venezuela hay un choque entre dos modelos, y cualquiera que tenga que ver con el poder tiene que asumirlo a través de una negociación, y el chavismo no es un partido político; si tomamos en cuenta que su impronta tuvo una repercusión social, que implicó una renovación de élites, no sólo en la política, sino también la economía, en la vida cotidiana de los venezolanos.

¿Cómo vio usted el proceso de validación en sí?

Muy interesante. Yo creo que esto despeja el camino electoral, pues compromete a los partidos que ya se han validado a seguir con este proceso. Además, aquí hay un problema de fondo y es que los factores de la oposición todavía no han comprendido la naturaleza de este régimen, y que siempre va a hacer resistencia a los pasos opositores, que tiene el control total de todos los poderes, y los usa y abusa de ellos. De modo que la pelea es distinta.

Porque salir de este régimen es algo que la oposición no lo tiene en el bolsillo: entonces, sacamos a la gente a la calle. No, la gente no sale a las calles porque tú digas. Ni aquí hay líderes mesiánicos. De modo que lo que tiene que hacer la oposición es que tiene que hacer un trabajo de base, de construcción de partidos; articular alianzas sociales, hacer planteamientos que comprometan a la gente.

vaya al foro

Etiquetas: Manuel Felipe Sierra | OEA