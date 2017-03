Maikel Moreno: No hay conflicto con la AN porque nosotros somos el árbitro

ND / 19 mar 2017.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, negó que exista un “duelo de poderes” con la Asamblea Nacional. Aseveró que las decisiones que toma el Poder Judicial no son contra el Parlamento.

“El TSJ y la AN en este momento, ¿un duelo de poderes? ¿Cómo lo asumes tú?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Buena pregunta, yo creo que definitivamente el TSJ no se puede decir que tiene conflicto con cualquier otro poder público (…) Es el árbitro entre las partes (…) El TSJ es el que vela porque se cumpla la Constitución y las leyes, no se puede llamar duelo de poder en esta circunstancia”, explicó durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

Rangel agregó: “Pero existe una divergencia importante”.

“Divergencia siempre las tenemos, yo creo no se puede decir que tenemos un duelo de poderes. Cuando la Sala Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, saca una decisión favorable o desfavorable a una institución pública, eso no quiere decir que como yo no estoy de acuerdo con la decisión de la Sala Constitucional, yo tengo un enfrentamiento con la Sala Constitucional. Las decisiones hay que acatarlas y recurrirlas en el momento en que se puedan recurrir”, enfatizó Moreno.

Por otra parte, Rangel dijo: “La oposición ha cuestionado la designación de los nuevos magistrados. ¿Qué base tienen para ese cuestionamiento?”

“Es un cuestionamiento simplemente político, porque la legalidad la tuvo, fueron nombrados por una AN constituida legalmente (…) Ya el efecto surtió en el momento en que la AN en el año 2015 nombró a esos magistrados”.

“Ellos aducen que muchos de los nuevos magistrados no tienen credenciales suficientes para ejercer el cargo”.

Moreno aseveró: “Eso tiene que ser revisado, si se va a revisar, tiene que ser por el Poder Moral, porque es el único poder que puede revisar la designación de esos nuevos magistrados”.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | José Vicente Hoy | José Vicente Rangel | Maikel Moreno | Sala Constitucional | TSJ