Maduro: Yo debo obedecer la voz y la conciencia del pueblo

ND / 22 mar 2017.- El presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles que la democracia socialista en Venezuela no ha “desplegado” todavía toda su potencia, capacidad y brillo, y que ese es su empeño fundamental.

Así lo dijo en una reunión del Psuv, capítulo eco socialismo, desde Caracas y en cadena nacional.

“Yo creo profundamente en el concepto de la democracia y el poder obedencial. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿El poder obedencial? ¿El gobierno obedencial? ¿La democracia obedencial? Es la democracia originaria, la democracia que heredamos de nuestros pueblos aborígenes que es que el gobernante debe gobernar obedeciendo la voz y la conciencia del pueblo. Yo debo ser obediente a los mandatos de un pueblo”.

Y siguió: “El congreso de la patria nació hace un año, precisamente, como creación maravillosa de esa crisis político que se creó en medio de la revolución y nos permitió abrir las puertas… para que decenas de centenares de movimientos sociales que no estaban siendo escuchados… fueran escuchadas. Quiero que hablen y más que hable, que ustedes tengan el mando verdadero de la república a través del congreso de la patria, el pueblo mandando…. El congreso de la patria es una estrategia política organizativa para darle el mando a quien tiene que tenerlo de verdad, verdad. Estas sociedades que conocemos de la civilización actual, que han aplicado no solamente modelos capitalistas para la economía y para el ambiente… sino que han aplicado modelos de ejercicio del poder… de la democracia burguesa en todas sus modalidades. Nosotros, a pesar de todo, tenemos que aceptarlo: no hemos superado el concepto limitado de democracia burguesa, elitesca, aérea. Quiero que me escuchen los dirigentes y el pueblo: En Venezuela todavía tenemos una democracia que no ha logrado su mayor nivel de desarrollo en el protagonismo del poder popular, que es el que debe ejercer el poder. Es uno de los limites en donde choca la revolución. Es una de las limitaciones que la revolución debe inmediatamente superar por distintas vías… que Venezuela goce de una democracia verdadera, plena, popular, protagónica y de un poder popular que determine el destino de la patria y que más nunca una élite económica y política se apodere del poder político y las riquezas del país. Eso es un principio fundamental…. es verdad que la democracia burguesa, la democracia representativa está agotada pero falta por desplegar toda la potencia, todas las capacidades y todo el brillo de la democracia bolivariana, la democracia popular, la democracia directa, la democracia socialista, la democracia con poder del pueblo, y por eso es que yo he venido hoy a aquí”.

Aseguró entonces que su empeño fundamental es “despertar la conciencia de un pueblo para que tome el poder en sus manos, en el barrio, en la universidad, en el liceo, en la fábrica, en el centro de trabajo… en el río, en el mar, en el campo, pero el pueblo no toma el poder como quien se toma un buche de agua. No es tan fácil como eso. El pueblo puede tomar el poder si se organiza correctamente y por eso yo me siento muy feliz”.

Etiquetas: democracia burguesa | democracia obedencial | eco socialismo | Maduro