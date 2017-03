Maduro: Quien no entienda que los Clap es trabajo casa por casa está pelando bol…

ND / 12 mar 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- El presidente Nicolás Maduro insistió en que la entrega de los Clap debe hacerse “casa por casa” y no hacer que la gente esté haciendo cola delante de un camión. Así lo dijo durante su programa Los Domingos con Maduro.

“Yo dije (que) los Clap tienen que ir casa por casa, puerta por puerta. Los Clap no puede ser que pongan a la gente a hacer cola con un camión parado. Ayer vi, en un lugar de los tantos que transmitieron, a la gente con un camión parado recibiendo su caja. ¡Eso no es, vale, eso no es! Quien lo haga está pelando bola, eso no es, compañeros, es el trabajo casa por casa, el trabajo humanitario, abrazando al pueblo”, enfatizó.

Maduro resaltó: “¿Hasta cuándo lo vamos a decir? Eso no es, vale. Si usted no puede hacerlo, no lo haga y deje que lo haga otro que sí lo sepa hacer, porque hay mucho demagogo por ahí que quiere hacer valerse y hacer un trabajo quizás de precandidatura, precandidatura para hacer golfeado, será. Es el trabajo casa por casa, vale”.

Etiquetas: CLAP | Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro