Maduro: No me quitan el sueño las estupideces de Almagro en la OEA

Caracas, 27 mar (EFE) / foto Twitter: @PresidencialVen.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que no le “quita el sueño” las “estupideces” del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en ese organismo, y le calificó de “payaso”.

“A mí no me quita el sueño ni me perturba un segundo las estupideces de Almagro en la OEA; para mí es un payaso, una basura sideral, que será olvidado y despreciado por los tiempos”, dijo el mandatario en cadena obligatoria de radio y televisión.

Sin hacer más comentarios sobre la discusión en la OEA sobre Venezuela, y en el marco de la clausura de la Expo Venezuela Potencia 2017, Maduro señaló que “lo único” en lo que su atención está centrada en la “construcción de un poderoso país” en el aspecto económico y financiero.

El secretario general de la OEA reabrió el pasado 10 de febrero el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela al anunciar que actualizará su crítico informe sobre el país con “los retrocesos” ocurridos desde noviembre, cuando inició un diálogo político en ese país.

A petición de 14 países miembros, la OEA evaluará esta semana la situación en Venezuela y las posibles medidas de presión para que el Gobierno venezolano fije un calendario electoral y libere a los políticos presos.

En ese sentido, se ha convocado para mañana una sesión para “considerar la situación en Venezuela”, y el Gobierno de Maduro ha solicitado que se suspenda por considerar que esta convocatoria hecha a espaldas del país petrolero vulnera las normas del organismo regional.

Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció hoy en la sede de la OEA lo que considera “graves acciones injerencistas” por parte de Luis Almagro y “una facción minoritaria de países de la región” en contra del Gobierno venezolano. EFE

Etiquetas: Almagro | Maduro | OEA