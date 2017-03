Maduro: Nadie amenaza a Venezuela y menos esta basura de Almagro

ND / foto Twitter: @PresidencialVen / 15 mar 2017.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, criticó este miércoles las acciones que tomó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, las cuales, según su opinión, son el primer paso para la intervención extranjera a Venezuela.“Para qué sirve la OEA, para avalar el intervencionismo. Contra el intervencionismo no nos vamos a quedar callados de brazos cruzados, frente a la agresión del secretario general (OEA) de este traidorcillo, de este inepto llamado Luis Almagro, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados ni callada, vamos a roncar y a roncar duro, nadie amenaza a Venezuela menos esta basura de ser humano, basura le dije, responderemos en todos los planos, políticos, diplomáticos y más allá”, dijo durante el acto de consolidación y expansión de la Misión José Gregorio Hernández.

Ya este martes, la Cancillería venezolana expresó su rechazo al último informe de Almagro, donde pide formalmente suspender al país del organismo internacional.

