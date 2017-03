Maduro: Los Clap son un milagro para darle un knock-out a la guerra económica

ND / 12 mar 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó este domingo de “milagro” a los Clap. Desde el municipio La Trinidad en el estado Yaracuy, indicó que “el segundo año tiene que ser infinitamente superior en calidad para vencer la guerra económica”.

“Sólo a través de la organización es posible superar los problemas en socialismo, susperar el caos del capitalismo, el carácter rapaz, caótico del capitalismo y susperar todos los elementos del modelo de guerra económica que le han instalado en Venezuela y que nosotros lo estamos desinstalando, desde abajo lo estamos derrotando, lo estamos paseando. Cuando hacemos esto que voy a hacer hoy, que empezamos hace un año exactamente, que es llegar directo al hogar, si al pueblo le esconden los productos, si el producto se produce, valga la redundancia y no llega al pueblo, si el producto lo importamos, como importamos todavía bastante, y no llega al pueblo, ¿cuál era la solución? Traer el producto directo de la fábrica o del puerto de importación directo al hogar. Si te lo esconden en los distintos elementos de la comercialización, ¿qué hizo el Gobierno revolucionario? Ahora se lo llevo al hogar, y estamos llegando al hogar número seis millones y debemos atender cada mes seis millones, mejorar la atención, ampliar los productos, ampliar los Clap”, aseveró durante su programa Los Domingos con Maduro.

Maduro comentó que “la meta tendrá que ser ahora, además en cuanto a distribución de alimentos, mejorar la calidad, la cantidad y la periodicidad (…) El segundo año tiene que ser infinitamente superior en calidad para vencer la guerra económica (…) knock-out a la guerra económica y todos sus actores, bachaqueros knock-out, oligarcas knock-out, todos knock-out, pues”.

“Los Clap no pueden ser una caja o una bolsa, los Clap tienen que ser el pueblo unido en amor, en trabajo (…) La ruta es del poder popular y el Gobierno revolucionario al mercado, no al revés (…) El mercado capitalista está podrido. Está en fase terminal, hay que reorganizar el mercado venezolano a partir de los valores de la justicia, de los derechos sociales, del abastecimiento solidario. ¿Y cómo se logra eso? De los Clap, de las tiendas de los Clap al mercado en general. Esa es la ruta, no otra, no hay otra ruta para Venezuela en las circunstancias actuales”, enfatizó.

Etiquetas: CLAP | Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro