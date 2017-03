Maduro: Especulación e inflación son nuestra asignatura pendiente número 1

ND / 12 mar 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- Desde el estado Yaracuy, el presidente Nicolás Maduro comentó este domingo que los problemas económicos son la “asignatura pendiente número uno” del Gobierno Nacional. Destacó que la semana que viene “le vamos a meter duro a ese tema”.

Así lo dijo durante su programa Los Domingos con Maduro, transmitido por VTV.

“Los Clap tienen que ser una fuerza moral, política, económica, social, productiva, cada vez más empoderada y hay que forjar el conocimiento de qué estamos superando (…) tenemos que saber muy bien cómo curar el cuerpo económico de la Patria para ir sanando a fondo las heridas creadas por la propia guerra económica, sanándolas a fondo”, enfatizó.

Maduro agregó: “La inflación inducida, ahí falta mucho por hacer, porque ellos han desatado la locura, el caos total y al caos total se corresponde una respuesta severa de orden, de disciplina, de un Estado que tiene que mostrar que se cumplen las leyes junto al pueblo con mucha fuerza. Esta semana le vamos a meter duro a ese tema, es asignatura pendiente número uno el tema de la especulación y robo con los precios remarcados a nivel nacional de todos los productos”.

El Jefe de Estado manifestó que “en los Clap no hay inflación, hay calidad a precios autosostenibles, porque no estamos regalando nada, todo lo de los Clap se vende a precio justo, los precios de los Clap son autosostenibles, no hay pérdida en los Clap. ¿Y por qué nosotros podemos vender al 10 % del precio que le remarcan en las cadenas de la calle y los bachaqueros? ¿Por qué? Porque se respeta al pueblo, porque el objetivo es la economía familiar, se respetan las leyes, nuestro objetivo no es robar al pueblo, no es la riqueza mal habida que se crea en los circuitos de bachaqueros y especuladores, ahí están los dos modelos (…) hay dos modelos en pugna, dura pugna en un campo de batalla que es la economía: el modelo económico nacional, productivo, rumbo al socialismo, y el modelo económico improductivo, rentista, especulativo, caótico, neoliberal”.

Etiquetas: CLAP | especulacion | inflación | Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro