Maduro: En los Clap no hay inflación, las cajas cuestan 10 mil bolívares

ND / foto Twitter: @PresidencialVen / 3 mar 2017.-El Presidente Nicolás Maduro indicó este viernes que en los combos repartidos por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción no hay inflación, y que cada uno tiene un valor de 10 mil bolívares.

Esto sirvió de preambulo para informar sobre la incautación de 3 mil cajas Clap que, supuestamente, serían vendidas en Colombia.

“La caja de los Clap cuesta 10 mil bolívares. En los Clap no hay inflación, no hay ladrones, no hay bachaqueros. Aunque por ahí nos han infiltrado, hoy incautamos 3 mil cajas de Clap en Casigua el Cubo, en la frontera con Colombia encaletadas, las iban a sacar a Colombia a venderlas en el exterior, manifestó, durante la inauguración de un hospital en El Furrial en el estado Monagas.

“Capturamos a los responsables y le pido a la Fiscalía y al Poder Judicial, máximo castigo para los que se infiltren en los Clap para robar al pueblo”, enfatizó.

Resaltó que los Clap han llegado a 6 millones de hogares, aunque reconoció que todavía “falta mucho más”.

vaya al foro

Etiquetas: CLAP | inflación | Maduro