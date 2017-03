Maduro: El Alba es la base de la construcción de un nuevo mundo

ND / 5 mar 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- En el marco de la XIV Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, el presidente Nicolás Maduro aseguró que “el Alba es la base de la construcción de un nuevo mundo”. La instalación de la cumbre inició a las 2 pm de este domingo en el Palacio de Miraflores.

“El Alba es la base de la construcción de una nueva América, de un nuevo Caribe, de un nuevo mundo y debemos defenderla, trabajarla, construirla, atenderla, amarla, valorarla”, resaltó.

A su juicio, “desde el Alba hemos construido una identidad, hemos construido una nueva visión de que la integración debe ser elevada a una escala superior, que es la unión espiritual, cultural, social, política y la construccion de una zona común de desarrollo compartido en lo económico, en lo tecnológico, en lo científico”.

“El Alba es el proyecto, sin lugar a dudas, que más se ha acercado y que de mejor forma ha realizado los sueños, la esperanza y la visión geopolítica de los libertadores, de todos los libertadores del siglo XIX, del siglo XX. Bolívar tuvo un impacto tan grande en su época y luego de su época (…) que las oligarquías en el siglo XIX y luego en el siglo XX se la apropiaron en su forma, en su discurso. Cuando se fundó la OEA (…) se fundó bajo la bandera de Bolívar y se llamó el nuevo panamericanismo bajo la hegemonía de quien quería (…) engullirse a las antiguas colonias españolas, portuguesas, inglesas, a nuestros pueblos”, explicó el Primer Mandatario Nacional.

Consideró que “el Alba ha dado muestras de inteligencia, de capacidad política, de cohesión para todas las etapas. Si no, no hubiera nacido; si no, no hubiera transcendido. Hoy tenemos nuevos retos en todos los campos”.

Destacó que el Alba “nació al calor del inicio de una nueva era de nuestra América, año 2004, luego de las batallas intensas que dimos contra la que entonces se llamó el Alca (…) y antes de eso la batalla que se dio contra el intento final de la década de los 90 de un proceso de recolonización económica, cultural, política contra los países de América Latina y el Caribe (…) Tiempos difíciles para nuestro continente, verdaderamente difíciles, duros, que significaron retrocesos en derechos económicos en soberanía económica, política, en derechos sociales. La década de los 90 fue una década perdida, pero pudiera llamarse la década del cataclismo social en todo el contienente. Y de esas luchas intensas, enconadas, fueron surgiendo un reverdecer de la esperanza rebelde, revolucionaria, de América Latina y el Caribe con su propia identidad. El Alba ya para su nacimiento oficial en diciembre de 2004, el Alba es una hechura de las luchas de resistencia de nuestro pueblo encabezadas por Cuba, por el comandante Fidel Castro, y en la nueva era después de 1999, lideradas por el comandante Hugo Chávez Frías, hijo feliz de las ideas de Bolívar”.

“El Alba nació de un parto histórico al inicio de este siglo XXI y nació para realizar las ideas que por mucho tiempo (…) defendieron los movimientos progresistas, revolucionarios, de izquierda, humanistas, democráticos, populares a lo largo y ancho de nuestro planeta, frente al intento de recolonizar nuestros países por la vía de los proyectos neoliberales, fondomonetaristas. De todos los rincones de nuestra región se levantaron las banderas por un nuevo modelo humanista, social, que pusiera lo social adelante, que pusiera lo social en el centro frente a quienes colocaban sus intereses financieros y los modelos de subordinación económica de nuestros países, de subordinación tecnológica, política, cultural, los que privilegiaban el crecimiento de sus cuentas grupales, personales, particulares para dibujarlas como aumento del PIB de nuestros países, pero al final era el PIB de sus propios negocios. Surgió en todo el continente con Cuba siempre como faro un nuevo pensamiento”, manifestó Maduro.

“La fundación del Alba se dio precisamente en el momento en el que se conjugaron todas las fuerzas morales, políticas que permitió dar ese paso que como todo paso revolucionario, que rompe estructuras, que reta poderes, parecía imposible, parecía un sueño de quijotes, de esos dos quijotes: Fidel Castro y Hugo Chávez. Y el Alba que enabolaba en cada uno de nuestros países poner al ser humano en el centro de la atención del desarrollo integral, 13 años después podemos decir sin ninguna duda, con toda la certidumbre del esfuerzo y de los logros, el Alba ha demostrado que otro mundo es posible, es posible poner en el centro de nuestro complejo andamiaje de poder al ser humano, que el ser humano solo podrá levantarse y que nuestras sociedades solo podrán levantarse a través de una poderosa educación de valores, humanista, democrática”, continuó.

Insistió en que “el Alba ha demostrado que otro mundo es posible y que además es necesario hacerlo, que hay otro camino y que el camino que querían imponer desde el pensamiento único de una derecha envalentonada allá en la década de los 90 que nos metió en una tragedia social sin parangon, ese camino de perdición de entrega de la soberanía, de miseria, de guerras, de intervencionismo, ese mecanismo unipolar de dominación, sí tiene alternativa y desde América Latina y el Caribe hemos demostrado que sí tiene alternativa en lo político, en lo social, en lo cultural. Desde el Alba hemos demotrado que hay tres conceptos que han sido llevados mas allá de los documentos, de los discursos, de escenarios internacionales y que forman parte (…) de los principios rectores que marcan la diferencia entre un modelo excluyente, rapaz, de saqueo imperial y un modelo humano de construcción compartida, tres conceptos fundamentales que hemos ratificado durante 14 cumbres y 13 años. Los conceptos de la cooperación para la construcción de bases de unión económica, energética, social, cultural, política; el concepto de la complementariedad, el concepto de la complementariedad de esfuerzos, quizás falta mucho por hacer todavía (…) Hemos demostrado que donde nos vamos complementando en el campo de la energía, del financiamiento para el desarrollo y de algunos proyectos económicos incipientes, esos proyectos gozan de buena salud y han demostrado ser el camino; y en el campo de la solidaridad (…) El camino de nuestros pueblos es la cooperación, la complementariedad y la solidaridad humana, cristiana, latinoamericana, caribeña, ese es el camino nuestro, es el camino compartido, construido con múltiples esfuerzos, que ha ido generando una identidad diversa, necesariamente diversa y democrática”.

El Jefe de Estado alertó: “Hoy en el mundo pretende imponerse otra vez la supremacía blanca, con el perdón de los blancos demócratas que en el mundo hay. Una especie de supremacía, un proyecto superior, una ideología amenazante, peligrosa, que no podemos nosotros subestimar, o dejarla en el chiste o en la burla, nosotros venimos a alertar en el Alba y desde el Alba, desde América Latina y el Caribe sobre la peligrosidad que se imponga la supremacía blanca del poder imperial del mundo que excluye a nuestras culturas, otra vez, que haga revivir de las cenizas históricas las ideologías que se nos impusieron durante siglos”.

Etiquetas: ALBA | Cumbre del Alba | Nicolás Maduro