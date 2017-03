Maduro: con Carta Democrática o sin ella los vamos a derrotar por la calle del medio

ND / foto Twitter: @PresidencialVen / 7 mar 2017.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este martes que su gobierno no será derrotado con la aplicación de la Carta Democrática por parte de la OEA, al tiempo que advirtió que no soportará más agresiones de Luis Almagro.

“Esa carta democrática la hicieron contra nosotros en Perú, pero coincidió con el ataque terrorista contra las torres gemelas, el mismo día la aprobaron y querían venir a acabar con la revolución bolivariana antes de invadir Irak pero el tiro les salió por la culata, pero no van a poder con nosotros. Con carta o sin carta los vamos a derrotar por la calle del medio”, dijo desde el Teatro Teresa Carreño.

Y agregó: “Les digo que Venezuela no va a soportar más agresiones de Almagro, le vamos a dar una respuesta más que contundente a Almagro y todos sus socios”.

El mandatario también manifestó su opinión sobre supuestos ataques mediáticos por parte de medios de comunicación de EEUU, al respecto dijo sentirse “orgulloso”.

“Nos sentimos honrados y orgullosos de ser el centro de un ataque por parte de la elite imperialista de Washington, para nosotros es un orgullo, si no fuera así algo malo habríamos hecho”.

“Nunca antes las corrientes humanistas, revolucionarias, socialistas, habían enfrentado tendencias tan reaccionarias como las que hoy enfrentamos, lo cual configura un cuadro muy especial de la lucha por un mundo democrático, donde podamos todos compartir el destino de la humanidad”, añadió.

En tal sentido pidió reforzar la versión en inglés de Telesur.

“Telesur en ingles está funcionando desde hace dos años y no se ve en ningún lugar, llegó el momento de potenciar su llegada a miles y miles de hogares”.

