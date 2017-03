Maduro alerta sobre “bandas extremistas de derecha”: Nos llaman pigneos y se creen más inteligentes

ND / foto Twitter: @PresidencialVen / 1 mar 2017.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió este miércoles al ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, ubicar un espacio para transmitir una entrevista realizada por el periodista de Univisión, Jorge Ramos al ultranacionalista y fundador de “American Renaissance”Jared Taylor.Dicha entrevista ha sido polémica y tendencia en redes sociales por las declaraciones de Taylor en relación al racismo y la diversidad de culturas en países.

“Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando en el mundo. Estuve viendo la entrevista del periodista Jorge Ramos a un personaje con mucho poder en Estados Unidos, lo vi y quedé asombrado”, expresó en cadena nacional.

Y agregó: “Como resurgen las corrientes xenófobas, fascistas, anti latinoamericanas, anti pueblos del sur. Esa entrevista hay que pasarla varias veces, Ernesto Villegas Poljak, para que ustedes vean cómo ha surgido una corriente extremista de derecha que cree –al igual que Hitler- en la supremacía blanca sobre el resto de los pueblos del mundo”.

Reiteró su preocupación, porque “este señor entrevistado llega a afirmar que ellos, la raza blanca, es superior a todos los pueblos del mundo. Nos llama pigneos y que ellos son más inteligentes. Así empezó Hitler, así empezaron los fascistas, es una banda extremista que está tomando el poder en los países que llaman ‘desarrollado’, pero ¿Nos vamos a dejar someter por ellos? Desde Venezuela decimos a los extremistas del norte: aquí están los pueblos de los libertadores y defenderemos nuestro derecho a la libertad, no somos esclavos de nadie, no somos menos que nadie y no nos creemos más que nadie”, sostuvo.

En tal sentido, recordó que la Canciller, Delcy Rodríguez, “lanzó” un plan mundial desde la Mnoal para el “gran diálogo de cultura, de civilizaciones, de religiones, por la paz”. Y remató: “Basta de guerra, basta de racismo, de xenofobia. Basta de viejas visiones colonialistas”.

Etiquetas: alerta | bandas extremistas | Maduro