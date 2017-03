Machado: La vía para enfrentar la dictadura es la insurgencia

ND / 10 mar 2017.- La dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, consideró este viernes que la vía para lograr un cambio en el país pasa por la “insurgencia cívica”. En su opinión, “es la forma como se enfrentan las dictaduras”.

“Si La Salida no funcionó, ni el revocatorio ni haber ganado el Poder Legislativo, ¿cuál es la vía?”, preguntó César Miguel Rondón durante su programa radial en Circuito Éxitos.

“Excelente planteamiento, porque es lo que todo el mundo se pregunta y la vía es la insurgencia cívica, la vía es la rebeldía ciudadana, esa es la forma como se enfrentan las dictaduras y en Venezuela no solamente hay una dictadura militarista, se ha develado como un Estado mafioso. Por lo tanto, con mas razón debemos entender que las rutas institucionales se han ido bloqueando. Cuando nos dicen ‘es que no hay salida electoral’, ¿cómo no? Ya hubo. La salida electoral fue el 6 de diciembre y fue un mandato clarísimo, mayoritario y hay que acatar ese mandato del 6 de diciembre”, indicó Machado.

Rondón agregó: “El verbo insurgir en política es peligroso, peligroso porque sólo tiene una lectura (…) en política la insurgencia sólo se entiende como levantamiento en armas y yo tengo sentada delante de mí a una señora muy pacífica, muy elegante, muy correcta, no le veo ningún arma por ningún lado, así que me explicas, por favor, ¿en qué consiste la insurgencia?”

“Insurgir es lo que hicieron los padres del liceo de Barinas, de la escuela de Barinas que se fueron con unas brochas y unas pinturas a tapar la imagen de Chávez y la revolución, porque eso es contrario al derecho de su hijos a estudiar libremente; insurgir es lo que han hecho estos médicos que han hecho hasta huelgas de hambre cuando han sido amenazados para que no se sepa la situación de los hospitales; insurgir es lo que hicieron las mujeres de Ureña cuando se le pararon en frente a la Guardia Nacional y le dijeron ‘o abren la frontera o la abrimos nosotras’; insurgir incluso es la decisión de la AN cuando declaró el abandono del cargo por la vía de la responsabilidad política. Ahora, hay que avanzar”, respondió.

“¿Cómo se avanza?”, preguntó César Miguel Rondón.

“Yo estoy convencida que tenemos una enorme oportunidad, tenemos una ventana de oportunidad. Lo primero, hay que alinear tres fuerzas: la de la gente. La presión clara y la protesta. Lo de Vargas, lo que hizo la gente que se fue a protestar en frente de la casa del Gobernador porque se han robado la plata de la comida; en segundo lugar, la ofensiva institucional (…) Y la tercera, la presión internacional (…) La confluencia de estas tres fuerzas sí funciona”, insistió.

Para Machado, “la situación es impostergable, el régimen cerró la vía institucional. Aquellos que dicen ‘bueno, esperar a 2019’. ¡Cuidado! Eso puede ser el dos mil siempre y además a un costo humano (…) El año pasado, la sociedad venezolana perdió un promedio de ocho kilos, (hasta 2019) esos son dos años más en este drama”.

Etiquetas: César Miguel Rondón | Circuito Éxitos | insurgencia cívica | María Corina Machado