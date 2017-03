Luis Vicente León: No veo un cambio político en el 2017

Yalezsa Zavala / 21 mar 2017.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, precisó este martes que es más probable que se generen cambios en el ámbito económico que en el político para este 2017. Así lo reseñó la periodista Lenys Moreno del Diario La Verdad.

Para el economista, la principal falla del modelo económico del gobierno es el intervencionismo; “el pensar que vas a resolver la inflación controlando los precios, o la devaluación controlando el tipo de cambio, o el contrabando cerrando fronteras. Ni la inflación, ni el contrabando ni la devaluación son causas. Todas son consecuencias y estas solo se resuelven atacando las causas”, sostuvo.

El presidente de Datanálisis precisó que el gobierno no toma los correctivos necesarios “porque no es moderno, porque hay muchos intereses alrededor de las distorsiones. Muchos que viven de las distorsiones reciben dólares baratos para venderlos caros, y no es el sector privado porque la mayoría de las importaciones son públicas. También hay elementos ideológicos que juegan un papel importante. Hay actores que rechazan la posibilidad de tomar cambios económicos, incluso porque están dogmáticamente conectados con el control del intervencionismo”, puntualizó.

Acotó que no prevé un cambio político para este 2017. “Creo que es mucho más probable que veamos pequeños cambios en materia económica que en lo político”, destacó.

“No veo un cambio político a corto plazo, por lo menos, no este año o hasta finales del año que viene. Ya allí la discusión es electoral”, agregó.

Remató diciendo que para finales de este 2017 “tendremos problemas de desabastecimiento a lo largo de todo el año, pero ya no será tan grave como el año anterior. El abastecimiento mejoró más de 20 puntos, no porque se resolvió el problema económico, sino porque se hicieron los locos con las importaciones grises, contrabando por frontera, importaciones en dólares libres, consigues más arroz que en el pasado, el problema es que es más caro que en el extranjero. Esto empobrece cada vez más a la población y la hace dependiente de los repartos y del populismo, una relación perversa porque el gobierno pudiera no estar tan interesado en resolver el problema para que la gente sea más dependiente”, concluyó.

