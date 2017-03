Luis Vicente León: Popularidad de Maduro está entre 17 y 20 %

ND / 12 mar 2017.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que la crisis que vive el país ha afectado la popularidad del presidente Nicolás Maduro. Destacó que en este momento su nivel de apoyo se ubica entre 17 y 20 %.

“El líder es sin duda afectado en términos de su soporte popular” el más afectado por los problemas del país, “pero no es el único afectado. Es obvia la caída de popularidad del presidente Maduro. El presidente Maduro gana las elecciones con 51 % de los votos apenas hace tres años. Hoy, la popularidad del presidente Maduro es oscilante entre 17 y 20 %, esa es una caída muy significativa y es el líder más bajo del chavismo en toda su historia”, comentó durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

Sin embargo, indicó: “Pero cuando tú te volteas, ¿qué consigues en el liderazgo alternativo? Dentro del propio chavismo, a pesar de que el presidente Maduro cae, no hay ningún líder que supere al presidente Maduro (…) Los líderes alternativos del chavismo se parece en nivel de soporte al presidente Maduro, no son tan distintos como en el pasado. Con Chávez no había nadie cerca dentro del chavismo, tampoco fuera (…) Maduro sigue siendo el primero, pero están mucho más parejos, todos afectados por la crisis”.

Con relación a la oposición, León resaltó que el liderazgo también resulta afectado. “Primero, no es verdad que no existen líderes en la oposición. Hay varios. Desde el punto de vista estadístico hay cuatro líderes que tienen en este momento lo que podríamos llamar soporte estadísticamente significativo, tienen votos de población y son sólidos desde el punto de vista de la votación potencial. Esos cuatro son Leopoldo López, Henrique Capriles, Henri Falcón y Henry Ramos Allup. En ese mismo orden. Esos cuatro actores tienen soporte popular”.

En su opinión, “la oposición tiene una gran ventaja, es que ha logrado unificarse en una cosa, con todas sus fracturas que las tiene y muchas, hay una cosa donde la oposición se unifica, que es la forma cómo elegir a sus candidatos, que es la elección primaria”.

A pesar de ello, advirtió: “La gente quiere una solución a sus problemas, quiere alguien que le ofrezca un país que eventualmente le genere esperanza, es decir, que lo enamore, y ahí hay un problema. Porque tú no enamoras hablando mal del Gobierno, tú enamoras ofreciendo una alertativa, creando la expectativa de cambio en positivo (…) ese enamoramiento, ese líder que cuenta una historia y que genera sueños (…) si tú no haces soñar, no vas a tener ninguna posibilidad de acceder al poder”.

Etiquetas: Datanalisis | José Vicente Hoy | José Vicente Rangel | Luis Vicente León | Nicolás Maduro | popularidad de Maduro