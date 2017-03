Luis Vicente León: El sector privado es vital para reactivar la economía y la producción

ND / 12 mar 2017.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, destacó la necesidad de que se incluya al sector privado para buscar una solución a la crisis económica. Según dijo, el actual modelo “ha sido también hostil hacia la empresa privada”.

Así lo señaló durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“Tenemos hoy la inflación más alta de mundo, pero por mucho, y un problema crítico de abastecimiento. El Gobierno habla de la guerra económica. En el otro lado, de la política económica inadecuada. Hay una combinación de factores (…) ¿Por qué hay inflación y por qué hay caída en el PIB? Por supuesto que la caída del precio del petróleo, que ha sido muy significativa, impacta en la economía venezolana (…) eso es un factor en un país petrolero. Pero lo llevamos mucho peor de lo que lo debíamos haber llevado, porque el modelo económico en Venezuela ha sido un modelo de control e intervencionismo extremo, ha sido también hostil hacia la empresa privada”, consideró.

Según explicó, “si no hay un rescate de la relación con el sector privado, no hay ninguna forma de reactivar la economía y activar la producción”.

“Pero ha habido intentos, mesas de diálogo”, agregó José Vicente Rangel.

“Cada vez que salen esos intentos, yo soy el primero que los aúpa y que intenta por todos los medios posibles promover la relación entre el Estado y el sector privado. Mas de 89 % de la población siente que la solución al problema económico del país es un trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. No puede existir desarrollo sin el sector privado”, insistió León.

Por otra parte, Rangel preguntó: “¿Qué hacer con el control de cambio?”

“Lo primero y quizás arrancaste con la variable clave, nosotros necesitamos de un proceso de regulación y apertura en el mercado cambiario (…) tienes que abrir, legalizar y permitir que incluso el sector privado pueda traer sus dólares, meter mercancías, venderlas y volver a comprar sus dólares para seguir el proceso. Hasta que eso no pase lo único que vas a tener es una distorsión que se traduce en empobrecimiento y devaluación”, respondió.

Rangel indicó: “¿Qué hacer con las importaciones públicas y privadas?”

“El primer elemento es que el sector privado tiene que tener garantías de materia prima, tiene que poder planificar su acción, tienen que ser negocios de largo plazo (…) El sector privado es vital y cada vez que tú estás aumentando la participación pública sobre las importaciones totales, lo único que estás haciendo es incrementar la ineficiencia, y reduciendo la capacidad de oferta y de producción en Venezuela”, manifestó León.

Con relación al diálogo, destacó que éste “se ha convertido en una palabra como compleja. Como hubo varios intentos de diálogo (…) y no han sido exitosos, la mayoría de la población considera que el diálogo como concepto no funciona. Eso no es verdad. Lo que no ha servido es lo que hemos hecho o lo que se ha hecho, esa forma no sirvió. Eso no cambia la realidad de que nosotros necesitamos como país integrar, acordar”.

Insistió en que “no puedes mezclar la política con la economía. Tú no te sientas con el que a ti te da la gana (…) tú te tienes que reunir con los empresarios y con las empresas que producen, que invierten, que tienen máquinas, equipos, mano de obra en Venezuela y que requieren actividad, que requieren mano de obra, dólares para producir”.

León también consideró que “Venezuela tiene un problema institucional grave. Es muy importante entender que para tener una salida estable, electoral, pacífica, tú tienes que resolver dos variables: lo primero es el costo de salida de un gobierno, de éste y de cualquiera, del que venga también, tú no puedes poner costos de salida infinitos a un gobierno (…) tenemos que reinstitucionalizar el país para que las instituciones también estén ahí para defender (…) Yo no quiero un TSJ opositor, yo no quiero un fiscal opositor, yo no quiero un contralor opositor, como tampoco lo quiero chavista, yo quiero un TSJ de magistrados absolutamente apegados a la Constitución de Venezuela, y que tomen decisiones en contra o a favor del Estado cuando las tengan que tomar en función de lo que son los derechos de la sociedad (…) Si tú lo que quieres es sacar a patadas al Gobierno para cambiarlo por otro del otro lado, eso no va a resolver el problema. El primer problema, entonces, es que tenemos que reinstitucionalizar el país. Y el segundo es el costo de no tener elecciones. Nosotros como país tenemos que defender las elecciones, y el derecho que tienen los venezolanos a expresarse electoralmente y que cualquier gobierno, empezando por éste, que intente evitar el proceso electoral, tiene que tener un costo contundente para que esa elección tenga que ocurrir”.

