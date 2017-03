Luis Vicente León: 90 % de los venezolanos piensa que el país está mal

ND / 12 mar 2017.- El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que para enero de este año, 90,4 % de los venezolanos consideraba que el país está mal o muy mal. Aclaró que esto no indica que todo ese porcentaje culpa al Gobierno Nacional de la crisis.

Así lo dijo durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

“¿Cuál es la percepción de los venezolanos sobre la actual situación?”, preguntó José Vicente Rangel.

“El tema es absolutamente evidente (…) el país tiene una crisis, incluso el propio gobierno reconoce la crisis (…) Si tú tienes una gran crisis, obviamente la percepción es negativa. Estamos hablando de nada más y nada menos que 91 % de los venezolanos que dicen que el país está mal o muy mal económicamente hablando y políticamente hablando (…) 90,4 % exactamente de los venezolanos indica que el país está mal o muy mal en el mes de enero de este año (…) ¿Todo ese 90 % culpa al Gobierno de la situación? No, es decir, 90 % piensa que el país está mal, no el 90 % siente que el culpable es Maduro”, respondió.

Sin embargo, comentó que “hay una correlación política histórica en Venezuela. Si el país tiene una crisis, normalmente la crisis afecta la popularidad del Gobierno, no hay forma de evitarlo. A lo mejor no es exactamente la proporción, pero si todo el mundo siente la crisis, no sólo en Venezuela (…) hay una correlación entre la crisis y la evaluación de gestión del Gobierno y es ahí donde el Gobierno es afectado en términos de popularidad”.

“Hay un mito que es interesante romperlo, para mí es muy importante, una cosa es la correlación entre la crisis y la popularidad que afecta una elección (…) pero lo que no es verdad, lo que es un mito, es que una crisis económica severa produce necesariamente la salida no electoral de un gobierno, eso es un mito, eso no es verdad”, enfatizó León.

Más adelante, Rangel preguntó: “¿Para ti cuáles son las demandas y las preocupaciones más intensas del venezolano hoy en día?”

“Hay un cambio sustancial en las demandas de los venezolanos. Si tú te ubicas hace dos o tres años, ¿cuál era la primera preocupación del venezolano? La inseguridad, la inseguridad le quitaba el sueño, era la pesadilla de los venezolanos. Ese problema no se ha resuelto, todo lo contrario (…) La gente sentía que ese era su principal problema, pero hoy el tema ha cambiado, no porque resolviste el problema de la inseguridad, sino porque la situación económica se deterioró tanto en los últimos dos años que para la población venezolana hoy sus dos problemas más importantes son desabastecimiento e inflación, esos son los dos elementos que le preocupan, que le quitan el sueño”, afirmó.

Por otra parte, León aseguró que no está “en contra de las políticas sociales de apoyo a la población más pobre. Yo creo que todo lo que se haga para apoyar a la población más pobre es positivo. Pero eso es una política social. Si tú conviertes una política social en la política económica del país, si el abastecimiento de un país o la economía de un país depende de quien reparte una bolsa, estás hablando de un país en gravísimos problemas”.

vaya al foro

Etiquetas: crisis económica | Datanalisis | José Vicente Hoy | José Vicente Rangel | Luis Vicente León | Nicolás Maduro