Luis Ugalde: Gobierno está absurdamente empeñado en no cambiar

ND / 16 mar 2017.- El padre Luis Ugalde, miembro de la Compañía de Jesús y exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, alertó que la situación del país sigue empeorando, por lo cual insistió en que se tomen decisiones ya porque el “barco se está hundiendo”. Sin embargo, lamentó: “El Gobierno está absurdamente empeñado en no cambiar”.

Según declaraciones que recoge el diario La Verdad, Ugalde confía en que los venezolanos logren un cambio “no sangriento” y la reconstrucción de un país que está “desbaratado”.

“El Gobierno está absurdamente empeñado en no cambiar y si no cambia, el país tendrá que decirle que cambie; es decir, toda la población que manifiesta su malestar y que se moviliza, la Iglesia que ya ha expresado su visión claramente y la Fuerza Armada que tiene la obligación de defender la democracia y no a un partido político de forma dictatorial”, enfatizó.

Ugalde cree que las elecciones hacen falta, pero no bastan, porque alega que las medidas a tomar requieren de una unidad nacional y de acuerdos básicos en los cuales no solo esté toda la oposición; sino que al igual sumen fuerzas mucha gente que fue simpatizante del chavismo. “Venezuela necesita de eso para reconstruir el país, pero no del chavismo; sino de gente que estuvo con el Gobierno, pero que está convencida que este modelo nos tiene en un callejón sin salida”.

Invitó a los venezolanos a reflexionar sobre la realidad del país. “No nos engañemos, es evidente que no se respeta la Constitución que sí es democrática y que el Gobierno tiene una vocación dictatorial, porque quiere un modelo que no pudo lograrlo cambiando la Carta Magna porque perdió la votación, pero que pretende imponer a través del plan de la patria”.

El exrector de la Ucab, quien ofreció una conferencia denominada Autoridad Política, en el marco de la semana de la Doctrina Social de la Iglesia que realiza la Arquidiócesis de Maracaibo, recalcó que en Venezuela no hay respeto por la separación de poderes: hay presos políticos y no hay elecciones; sin embargo, expresó que lo peor es la desesperación que vive la gente con el desabastecimiento, el salario que no alcanza y la alta inflación.

El sacerdote jesuíta puntualizó que la oposición y los facilitadores de la Iglesia no insistirán en el diálogo, porque ese proceso era para tomar decisiones en función de recuperar la democracia y ningún compromiso fue cumplido. “Lo que hace falta es un diálogo de verdad para resolver y dar respuesta a problemas gravísimos que tiene el país”.

Etiquetas: crisis | diálogo | Luis Ugalde