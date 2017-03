Luis Romero (AP): Logramos validar en 15 estados

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 6 mar 2017.- El secretario general de Avanzada Progresista, Luis Romero, precisó este lunes que unas 61.000 personas en todo el país validaron por Avanzada Progresista.

“Nosotros intentamos validar en todo el país, nuestro partido se desplegó a nivel nacional (…) La información que tengo hasta la mañana de hoy es que validamos en 15 estados y uno que todavía estamos por confirmar. No obstante, lo establecido por el CNE era que se validara en un mínimo de 12”, manifestó Romero en entrevista para el programa Primera Página,transmitido por Globovisión.

El secretario general de AP aseguró que aproximadamente 61.000 personas en todo el país validaron por Avanzada Progresista. “61.000 validantes a nivel nacional superan el 0.5% del padrón electoral nacional. Es decir, que no solamente validamos en 15 estados, sino que, con respecto al padrón electoral nacional, también superamos el 0.5%”.

Para Romero “dada las circunstancias y tomando en cuenta que somos un partido joven, esto sin duda es un gran éxito”.

“Hubo Irregularidades pro el CNE estuvo a la altura”

Romero denunció que hubo algunas irregularidades durante el proceso. Muchas máquinas, por ejemplo, arrancaron el proceso a las 10: 00 de la mañana, lo que generó un déficit de horas. Asimismo, indicó que el partido solicitó que dichas horas fueran subsanadas, lo que en algunos casos se cumplió y en otros no.

“Hay que decir las cosas como son. Este es u proceso inédito. Es la primera vez que los partidos tienen que pasar por un proceso de validación en unas circunstancias como estas. Por haber sido los primeros, Avanzada Progresista y el Movimiento Progresista de Venezuela, tuvimos que pagar un costo político de tener que sufrir las fallas en el inicio de un proceso como este. Los partidos que vengan después, como por ejemplo Voluntad Popular, seguramente aprenderán de las fallas y de los obstáculos que se generaron en el inicio de un proceso como este que, por cierto, son las fallas que suelen ocurrir en un proceso electoral cuando comienza, que las máquinas no llegan a tiempo, que una máquina no encendió, que el operador no tiene la destreza para cargar la data con la velocidad que requiere para que no se acumulen los validantes en la cola…”, detalló.

Repudió además el hecho de que, semanas antes de iniciar el proceso de validación, Avanzada Progresista fue sometido “a un acoso y hostigamiento permanente por cuerpos de seguridad del Estado”.

Finalmente dijo que, sin embargo, en lo referente a la capacidad de respuesta institucional, el CNE “estuvo a la altura”.

“A pesar de todas estas fallas, la capacidad de respuesta institucional del CNE cumplió y debo decirlo con responsabilidad. Como nosotros militamos con la verdad debemos decir que la capacidad de respuesta institucional del CNE estuvo a la altura de las circunstancias”, concluyó.

