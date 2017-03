Luis Reyes (ORA): No podemos hacer nada, tenemos que ir a la renovación

Yalezsa Zavala / 1 mar 2017.- El presidente del partido Organización Renovadora Auténtica (ORA), Luis Reyes Castillo, precisó este lunes que a su partido no le queda otra opción que cumplir la ley e ir al proceso de renovación de partidos.

En entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Reyes se refirió a los partidos, algunos del Gran Polo Patriótico, que han dicho que no participarán en el proceso de renovación. “Ah no ser que quienes lo ha dicho se vayan a las montañas, a la guerilla o cualquier otra de estas cosas, no podemos hacer sino cumplir con lo establecido en las leyes de la República”, destacó.

El presidente de ORA indicó que su partido y otros del Gran Polo Patriótico fueron al Tribunal Supremo de Justicia a exponer algunos argumentos sobre lo “difícil” que era una renovación en los términos en que fue establecido.

“El TSJ evaluó esa interpretación que nosotros pedimos y ratificó lo que dijo en la primera sentencia, de tal manera que fueron agotadas las instancias, en sede administrativa ante el CNE y en lo contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo de Justicia. No tenemos nada que hacer sino ir nosotros a cumplir con lo que establece el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia”, explicó.

Y remató: “Nosotros simplemente vamos a ser respetuosos de la normativa que establece tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia”.

