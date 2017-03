Lilian Tintori llega a Ramo Verde: Nadie me da explicación sobre Leopoldo

ND / 2 mar 2017.- La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, llegó este jueves en horas de la noche a las puertas de la cárcel militar de Ramo Verde, lugar donde está detenido su esposo, para saber sobre su paradero pues, asegura, que tiene ocho días sin saber de él.

Allí fue recibida por unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes, según declaraciones de Tintori, lo único que hacen es grabarla con teléfonos celulares.

“Pusieron esta barricada de militares agresivos, intimidatorios, llenos de maldad y acoso. Pregunto por Leopoldo y se quedan mudos. No responden nada. Ni me miran a los ojos. Lo que hacen es grabarme con teléfonos mandados por Diosdado Cabello para luego pasarlos en su programa”, dijo en una transmisión en vivo por Periscope.

Expresó su preocupación por saber cómo está Leopoldo López, “si le han dado de comer o le han dado la prensa; nadie me da explicación, el Director de la cárcel no da la cara, no responde”.

Y agregó: “La cárcel de Ramo Verde es el ejemplo de cómo se violan los derechos humanos en Venezuela. Yo soy esposa de Leopoldo López y quiero saber de él”.

vaya al foro

Etiquetas: Leopoldo López | Leopoldo López Gill | Lilian Tintori | Ramo Verde