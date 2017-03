Lilian Tintori: Como me desnudan en Ramo Verde, así quedó el Gobierno ante la CIDH

ND / nota de prensa / 23 mar 2017.- Tras su llegada a Venezuela, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, aseguró que el Estado venezolano intenta ocultar ante las instancias internacionales “la violación sistemática de los derechos fundamentales de los presos políticos y de todos los venezolanos”. Durante la sesión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió que se mantenga las medidas cautelares y de seguridad de Leopoldo López, Daniel Ceballos y sus familias.

“Pedimos que continúen las medidas cautelares de seguridad porque Leopoldo López sigue siendo castigado, encerrado en una celda sin luz, le suspenden la llamada y la visita familiar. Y a mí como esposa, me acosan, me persiguen, me desnudan y me dan tratos vejatorios en la cárcel de Ramo Verde. El Estado venezolano quedó al desnudo ante la CIDH, así como me desnudan a mí en Ramo Verde. Desde la CIDH pedimos acciones concretas porque Leopoldo no puede seguir en una cárcel militar ni puede seguir siendo torturado por el régimen”, expresó Tintori, de acuerdo a una nota de prensa.

Respecto a las declaraciones del Estado venezolano sobre las condiciones de reclusión de López, manifestó que “quedó claro ante la CIDH que Leopoldo está solo en una torre, con cuatro custodios que no lo ven a los ojos ni le hablan. Es increíble ver cómo Larry Devoe tenía en sus manos todas las cosas que le han robado a Leopoldo durante las requisas violentas que le hacen en la madrugada, los escritos, los dibujos que le dan mis hijos”. De igual forma, destacó que el trato que recibe López por parte de los cuatro custodios asignados a la torre donde se encuentra confinado en solitario, “es una orden de arriba, que busca doblegarnos, pero sabemos que los militares no son como esos cuatro custodios que me desnudan cada vez que entro y salgo de Ramo Verde y que torturan a Leopoldo”.

Tintori denunció que Devoe presentó imágenes manipuladas otorgadas por “un grupo de la Fiscalía que fue a Ramo Verde antes de irme a la CIDH, para tomar fotos de Leopoldo y luego ser manipuladas y presentadas en la CIDH. Por eso decimos que el Estado miente, dicen que tiene privilegios, cuando sabemos que no es así. Si no, ¿por qué no dejan que periodistas, políticos y amigos lo vean? Precisamente porque le violan sistemáticamente sus derechos”.

Durante su gira de trabajo en Washington, Tintori junto a la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, y la hermana de Yon Goicoechea, Oriana Goicoechea, en representación del Comité de Familiares de los Presos Políticos, sostuvieron un encuentro con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, donde manifestaron su apoyo con la invocación de la Carta Democrática Interamericana, por lo que pidieron a los países miembros que “lean el informe sobre Venezuela de la OEA y alcen su voz por la aplicación de la Carta Democrática. Eso no es injerencia, ni intervención, como lo quiere hacer ver el gobierno. Nosotros mismo somos los que vamos a liberar a Venezuela pero para eso necesitamos que los países de la región miembros de la OEA, hagan su trabajo”, agregó la esposa de López.

