Leocenis García: Con o sin Carta Democrática, Maduro termina su mandato el año que viene

Por Guzmán González / 26 mar 2017.- Leocenis García me recibe en una oficina repleta de imágenes de San Miguel Arcángel. Saluda bromeando: “es más pequeña que la que me robó el gobierno”, refiriéndose al sitio desde donde ahora dirige un nuevo proyecto del cual, advierte, no quiere hablar.

Fue liberado la víspera de Año Nuevo, junto a otros presos políticos, incluyendo el ex candidato presidencial Manuel Rosales. García, en libertad, ha recorrido el país predicando un acuerdo político que permita resolver el problema de los alimentos y falta de medicinas. Aunque él, le agrega un punto donde parece quedarse en solitario: “la contruccion de un mercado libre, que el Estado saque sus manos de la economía”.

“Este es un país muy acostumbrado al populismo y al estatismo, así que le tiene miedo a lo desconocido, y claro, una economía libre jamás la hemos tenido, y existe mucha gente diciendo muchos disparates sobre eso, por ejemplo, hablan de neoliberalismo, un término ambiguo e inexacto, porque ningún liberal serio se llama neoliberal. Eso es propaganda de los socialistas y colectivistas”, se lamenta el también coordinador del movimiento Prociudadanos.

¿Usted vio lo que últimamente ha corrido en las redes acusándolo de estar en una guerra sucia contra dirigentes políticos y además de una supuesta reunión con Diosdado Cabello, y otros personajes?

-Sí, claro. Lo vi. Yo esas cosas las veo como el ejercicio normal de la libertad de prensa. Pero también como un síntoma del intervencionismo estatal, porque fíjese: si usted controla la prensa surge un mercado negro de la información. Entonces, la gente como no tiene su producto natural, es decir, CNN, RCTV, Tal Cual, o como quiera que se llame, entonces va a Twitter, a Periscope, Facebook, y bueno ahí hay gente dando información que no es verdad, pero es lo qué hay.

¿Pero hubo esa reunión?

-(Risas). Mire, si yo me reuniera con el gobierno no sería para una campaña contra los partidos de la democracia y la oposición, sino para exigirle que me devuelvan 6to Poder y la casa de mis hijas, los cuales este gobierno confiscó valiéndose de ese espíritu de irrespeto a la propiedad privada y a la libre empresa que hay en el país. Eso no merece ni comentarios. Me da mucha risa. Y eso de Manuel Rosales es igualmente cómico. Le voy a contar algo que ni Manuel sabe que yo sé. Al día siguiente que él llegó al Sebín, se le presentó Tarek (El Aissami), supongo que comisionado por el presidente Maduro para saber qué había venido a hacer. El gobierno estaba desconcertado. Y en esos días se decía que había venido en concierto con el gobierno. Así que ya ve cómo funciona todo. Mientras unos decían que él había venido acordado con el gobierno, el propio gobierno no tenía claro qué hacía. Manuel es un tipo que dará mucho que hablar. Por favor anota eso (insiste)

¿Cuál salida ve en el país, ya que usted viene predicando el diálogo, y en Venezuela la gente no parece respaldarlo según las encuestas?

-Este país está muy corrompido espiritualmente, y eso es compresible, nos hemos convertido en bestias de cargas. No somos ciudadanos. Somos bestias que cargan harina, arroz, leche. Entonces un pueblo así no puede razonar, está guiado por los instintos más bajos, más básicos del ser humano, es decir, comer, pelear por la presa. Estamos sobreviviendo, como un mendigo, y alguien en esas circunstancias no quiere hablar, dialogar, compartir, está simplemente ocupado en su supervivencia. En un clima así, no quieres acuerdos ni diálogo; quieres sangre, huir con un bocado, piensas en tu vida. Ahí es precisamente donde hace falta un liderazgo, una dirigencia que le dé esperanza al país, que le diga la verdad. Y no la tenemos. Todo eso hace imposible el camino a una transición del modelo que tenemos.

Entonces..

-Entonces la vía es el acuerdo político que ha sido la única vía que ha resultado ante regímenes de la naturaleza que tenemos. Porque fíjate, no voy a dar nombres pero muchos de los que claman por sangre tienen sus hijos en el exterior. Es decir ellos les parece bien la sangre de otros, no la de ellos. En Sudáfrica, la Unión Soviética, incluso España, fue la política, los consensos, lo que acabó con regímenes oprobiosos. No fue el plomo. Y el país necesita estar en paz para construir el nuevo proyecto de libertad económica que el país necesita, porque remendar un país después de una guerra civil o un golpe militar, eso no es sencillo. Y, querido amigo, duela a quien le duela, el chavismo tiene poder militar, billete, el TSJ, hay que ser gafo para creer que eso se desmonta a piedra, plomo y candela. No. Eso se desmonta con puentes. No derribándolos. Sea lo que sea, hay que construir un acuerdo entre ellos y nosotros. Esa es la verdad.

¿Cómo ve lo de la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, y la posición del secretario Luis Almagro?

-Fíjese, ahí hay dos cosas. Una, es que Almagro dice cosas verdaderas; en Venezuela hay una crisis humanitaria, hay presos políticos y no hay independencia judicial. Nadie puede negar eso.

-Ahora bien, lo segundo que dice es que se necesita un proceso electoral, y claro ahí también tiene razón, pues el gobierno debe convocar las elecciones de alcaldes y gobernadores, pero aunque nadie lo quiere decir, hoy día no existe ningún mecanismo constitucional para salir de Maduro este año. No hay revocatorio, está enterrado, por cierto no sólo por las jugarretas del Gobierno, sino porque fue presentado a destiempo. No hay enmienda tampoco porque el diputado Borges en su momento se opuso, para que Ramos Allup no apareciera con el honor de ese triunfo. No hay nada. Lo único que queda es el golpe militar. ¿Y quién quiere eso? Yo no. Los que evocan el golpe militar son unos amateurs de la política que creen que esta FANB que grita el nombre de Chávez va a dar un golpe para poner unos civiles de oposición, como hicieron los militares de 1945 con Romulo Betancourd. Yo, ese escenario, no lo veo honestamente. Pero bueno, soñar es gratis, y nadie paga impuestos por eso.

Pero, usted no termina diciéndome si está de acuerdo o no con la Carta Democrática

-Es que, suponte tú, que se expulsa a Venezuela… ¿Qué es lo que viene después? ¿Bajo qué pretexto constitucional se obligará al gobierno a hacer elecciones presidenciales? Ahora, por supuesto, esto es una verdad incómoda. Todos, o la gran mayoría, queremos salir de este modelo nefasto, confiscatorio de la libertad económica, pero es tal el clima de irresponsabilidad política que a la gente se le olvida que Maduro termina su mandato el año que viene. Lo que ha hecho daño la oposición no es decir la verdad sino ocultarla.

-Pienso que los actores políticos deben tener el coraje de construir juntos un acuerdo que pase por resolver el problema de hambre del país. Y claro, ese acuerdo puede dar como resultado rápidamente las elecciones, porque si algo hay que tener claro es que los acuerdos dan resultado electorales pero las elecciones no necesariamente construyen acuerdos… y si usted lee políticamente el comunicado de los países miembros de la OEA que decían que sí, que en Venezuela no hay esto ni aquello, pero no quieren la expulsión… bueno, hasta ahí, se lo dejo, cuente usted los votos. Almagro, es un amigo de la democracia, eso lo creo. Pero no la tiene fácil tampoco en el seno de la OEA para llegar a ese punto.

¿Usted aparte del presidente Zapatero se ha reunido con el Gobierno?

-Ya eso lo respondí. No. Me he reunido con el presidente Zapatero, y lo vi muy interesado y ocupado en el tema de varios presos políticos. También he visto al doctor Herman Escarrá, que es amigo mío desde hace años. Pero, tampoco tengo miedo a reunirme con el gobierno. Eso ni me da ni me quita nada. El día que Ravell se dé la mano con Diosdado, o Nicolás Maduro con Leopoldo López, ese día el país habrá dado un enorme paso hacia el desarrollo. El coraje no está en darse la mano entre quienes pensamos igual sino entre quienes tenemos diferencias.

La gente dice que usted se vendió…

-La gente no. Algunos. Y de verdad, a mí, como usted verá, me afecta muy poco lo que algunos piensen. Yo predico las cosas que creo. He dado batallas solito contra el mundo, seis prisiones, cinco huelgas de hambre en defensa de mis derechos. Una de ellas casi llegó a 63 días. Me quitaron todo lo material pero mi capacidad de razonar y mi ideas no.

-Así que yo puedo predicar la reconciliación y la predico porque he sido una víctima del chavismo. Si eso para algunos significa venderse, pues estoy vendido. (…) El gobierno tiene muy claro -creo que más que la oposición-, que yo no soy comunista, predico un Estado mínimo, libertad de empresa y cero intervención de los gobiernos en la economía . No creo que esas ideas tan liberales me hagan atractivo para el estatismo socialista.

Usted tiene aspiraciones políticas? Se lo pregunto porque lo veo recorriendo el país…

-No. No tengo. Tengo una obligación con mis hijos y mi país que podamos construir una nación donde el mérito, la competencia, la propiedad, la libertad económica, no sean delitos sino que sean cosas celebradas por la sociedad. Eso será un paso importante para dejar esta hora oscura que vivimos de controles, abusos e irrespeto al individuo. Pero, el problema aquí es que todo lo que mueva, inmediatamente dicen que quiere meterse en política partidista y yo no ando en eso. No soy tan megalómano.

¿Cuál es su nuevo proyecto? ¿Le devolverán 6to Poder?

-Pronto les digo del nuevo proyecto. Y 6to Poder, está robado, y que lo devuelvan depende de los ladrones, no de mí. Por ahora tengo tiempo para viajar y predicar el encuentro y el diálogo porque tengo la autoridad del que debe tener odio y no lo tiene.

Etiquetas: Carta democratica | Leocenis García | libre mercado