La Verdad: CNE mantiene en ascuas a partidos sobre proceso de legalización

ND / 1 mar 2017.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de diferir la fecha de inicio para la renovación de los partidos para el 4 de marzo, aún no informa sobre las variables que llevará la reprogramación de dicho proceso.

Vicente Bello, coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), afirmó que “el CNE mantiene en ascuas a los partidos” porque a la fecha no hace ningún pronunciamiento con respecto a las variables que tendría la legalización de las organizaciones políticas, recoge La Verdad.

Señaló que las fracciones esperaban que el Poder Electoral diera la información a comienzos de esta semana acerca de las variables que debe contemplar la reprogramación para la manifestación de voluntades. Sin embargo, a la fecha no se sabe nada.

Los partidos que integran la MUD mantienen reuniones para tomar una decisión unificada sobre la renovación una vez que el ente comicial anuncie los cambios del proceso. En concreto, al conocer la reprogramación las toldas que integran la Unidad decidirán en conjunto si participarán o no en la legalización de sus nóminas.

Una fuente relacionada al CNE comunicó que desde la semana pasada el ente electoral no hace directorio, en vista de que algunos rectores están observando el proceso electoral en Ecuador. No obstante, en el interior del órgano comicial no conocen cuándo reactivarán las reuniones.

Bello reiteró que es una incertidumbre desconocer si el Consejo Nacional Electoral extenderá el tiempo, si agregará máquinas o modificará los horarios establecidos para el registro de huellas.

vaya al foro

Etiquetas: CNE | legalización de los partidos | MUD | partidos políticos